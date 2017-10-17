港报社评：内地网企报国为先，外资甘愿受绑成疑--信报10月17日

内地大型企业须更加紧贴国策走，趋势愈见明显，向来较自由的民企尤其是互联网巨企亦殊途同归。市场上周传出，中央有意透过「特别管理股」持有腾讯、新浪微博及阿里巴巴旗下公司的百分之一股权，并会派人担任董事参与日常管理。其实，大型企业早已积极把中央意志融入决策中，例如修改公司章程列明党的核心地位，一些科网巨企更主动披露已成立党组。不过，中央仍未安心，认为互联网巨企极速发展衍生的网络安全问题，已触碰到国家安全红线，因此索性从企业决策的源头入手，保证万无一失。

互联网产业壮大，无疑有助经济升级转型，却同时引起中央的戒心，而且早见端倪。国家主席习近平二○一四年二月于一次网络安全会议上强调，「没有网络安全就没有国家安全，没有信息化就没有现代化」；维护网络安全「需要政府、企业、社会组织、广大网民共同参与」。

在去年四月的网络安全工作座谈会上，习近平提出的要求更加明确，坦言国家关键讯息基础设施面临较大风险隐患，网络安全防控力薄弱，难以有效应对国家级、有组织的高强度网络攻击；一些涉及国家利益、国家安全的数据掌握在互联网企业手上，企业要保证这些数据安全。企业既然是站在最前线，最直接是派官员坐镇，安排「特别管理股」遂顺理成章。

内地赞成收紧网络监管的舆论，一直批评腾讯及阿里巴巴等互联网企业过于强大，主导太多领域，拥有的大数据比政府还要全面，是安全隐患。以网上支付为例，交易脱离银行体系，当局难以追踪资金流向，莫说对付走资，货币政策也可能被打折扣，结果由人民银行使出撒手鐧，全部要接通央行平台。此外，企业管有大量涉及国计民生以至国家安全的数据，一旦受到网络攻击，不但有窃密风险，经济活动瘫痪亦非杞人忧天。

对互联网巨企坐大感到不安，在西方国家亦然，最为关心的多是舆论及学者，监管机构反而后知后觉。在美国，有人把最大的科技公司比喻为大得不能倒，可与触发金融海啸的华尔街大型银行相提并论，两者生意手法如出一辙，采用难明的技术用语包装，以保障自主创新抵挡监管，并拥有庞大的资金和政治影响力。互联网巨企比华尔街大行更多一项优势，就是拥有大量用户数据，可转化为惊人利润，怎样保障数据安全却讳莫如深。

中国互联网企业的狂放壮大，要归功于智能手机快速普及，政府对新生事物的认知，却往往落后于市场形势，一放就乱、一收就死的教训不胜枚举。可是对互联网企业的监管，比起金融业复杂得多，更须小心拿捏。虽然中央认同网络讯息产业属新的生产力，在稳增长、促就业、惠民生方面发挥了重要作用，但明言若脱离国家的支持，脱离为国家服务，企业便很难做大做强。换言之，放任自由、无王管已成过去，取而代之是发展必须有序。

中央要求「特别管理股」不论是否属实，政府直接指导企业，相信会成为监管新常态。往后，必定有更多互联网巨企要参与国企改革，不但出钱，还要出技术，帮助国企走向信息化，毕竟国企才是经济的主体，民企效益再好也只是配角。再进一步是强强联合，习近平曾指出，中国的一些核心技术落后于国际，因企业喜欢单打独斗，故要求摒弃门户之见。有朝一日，腾讯及阿里巴巴要合并甚至被并购，并非不可思议。

中国对互联网企业的监管比欧美走得更前，大有后发先至的态势，根据国情坚持有序发展亦无可厚非，否则很可能轮回一放就乱的宿命，至于如何平衡国家安全、社会效益、企业利益尤其是已上市公司的股东利益，的确要考验当局的智慧。外资科网巨企如Google及Facebook千方百计希望打进中国的十三亿人口庞大市场，现在内地互联网产业监管路线图愈见清晰，规则却与西方截然不同，它们是否甘愿与国企分享新技术和大数据，甚至容许中国官员植入式掺手管理？外资巨企对进入中国的态度会否生变，可视为评价内地互联网企业前景的另类指标。

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