港报社评：内地规管移动支付，港莫叹慢板--经济日报8月11日

内地面对网上金融急扩，为确保金融稳定，将移动支付纳入规管。香港在这方面发展较慢，应趁问题未浮现前及早处理。港府实应担当更积极角色，是否参考内地做法，宜尽早绸缪。

内地移动支付日益普遍，营运商积极推动无现金社会，人行近日约谈营运商，明令宣传不得有「无现金」字眼，早前更规定所有非银行支付业务，如阿里巴巴的支付宝、腾讯的财付通等，在明年6月底前放弃现时直联银行的模式，接入人行旗下的网联平台处理。

人行这样做，是应对金融科技冒起对金融稳定的冲击。人行并非首次规管网上金融，如之前曾出招规范虚拟货币bitcoin，以打击走资等。 移动支付方面，内地在过去数年急速发展，去年处理1,855亿宗交易，涉及120万亿元人民币，支付宝在移动支付业务市占率达54%，财付通则占40%。由于支付系统由第三方机构直联银行负责，并无中介机构或监管机构看管，令人行无法掌握资金流向，对金融监管、货币政策调控造成阻碍，恐构成走资、洗黑钱等违法行为的漏洞。人行明令归由网联负责结算，正要减低个中可能滋生的金融风险。

此问题并非内地独有，事实上互联网金融正在全球大步发展，欧美亦要面对如何管控风险的问题，只是内地在这方面发展得更快，规管的需要更大。

相比之下，香港虽最早使用电子货币--八达通，但对发展移动支付却明显缓慢。移动支付已是大势所趋，本港必须追落后，港府近年共发出16个移动支付牌照只是第一步，下一步是如何加力推进发展。

本港发展的金融科技其实不差，例如推出电子支票，不需要App，透过电邮传送收款人，只要点击开启再传送到银行户口入帐，但港府开发后却没有再加以发展。其实港府应好好利用这个平台，将技术稍作变通和变更，应大有可为。

金融市场发展固当由市场主导，但金融基建如一般基建，有「公共财」性质，有庞大的社会效益，故港府实应担起更积极角色。更何况不能让金融科技促成的新金融环节，成为监管黑洞，引发金融风险，相应的金融规管与基建亦在所必须。

不论在促进金融发展，抑或防范金融风险，港府都应就移动支付有前瞻视野与思维，尽早汲取国际及国内经验，又快又稳地迎头赶上。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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