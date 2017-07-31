港报社评：军民融合创新猷，改革方为强军路--明报7月31日

明天（8月1日）是解放军建军90周年纪念日，经过多年发展，中国军事实力近年有长足进步，跻身世界军事强国之一。昨天于内蒙古朱日和基地举行的阅兵，展示了近两年的军事改革的最新成果，身兼中央军委主席的国家主席习近平在讲话中强调「政治建军、改革强军、科技兴军、依法治军」，而最引人注目之处，是首次把「科技兴军」排在「依法治军」之前，而科技兴军的重要标志之一，就是把「军民融合发展」提升为国家战略。

习近平为军改的目标明确定为：建设成为世界一流军队。他在昨天的阅兵中又再次重申这一目标。既然要向世界一流军队看齐，解放军这次军改，无论从新建陆军司令部，将总参谋部改组为军委联合参谋部，到建立战区主战、军种主建的军令，军政分离体制，以至扩大海空军将领在各级联合司令部中的比重，在在都有学习、模仿美军的影子。

军民融合是指既利用民间科技和产能为军方服务，亦指军方科技和产能向民用转化，实现经济建设与国防建设相辅相成，协调发展。

在美军历史上，从二战中的科技研究发展局（OSRD）到现在的国防高级研究计划署（DARPA），都是军民融合的协调机构。著名的波音公司，既是全球著名的民航客机制造商，亦是世界第二大武器出口商，研发生产轰炸机、导弹等先进军备。美国太空总署（NASA）不仅整合了陆军弹道导弹署和海军研究实验室的部分功能，更吸引了全球的太空科技精英。甚至互联网的诞生、荷李活电影动画技术的来源，都有美军科技发展的贡献。个中经验，值得中国借监。

反面的例子则是解体前的苏联，军工体系庞大臃肿，但却与民用工业分割独立，在科技研发和生产中，无法发挥出最大的协同效应，耗费了大量资源，最终在与美国的军备竞赛中拖垮了整个国民经济。

在中国，改革开放前的全民皆兵、军民一体，只是战时体制的延续，并非现代意义的军区融合；改革开放后邓小平提出 「军民结合、平战结合、军品优先、以民养军」的16字方针后，军工企业虽有一定转产民用品的发展，如重庆兵工厂转产的「嘉陵牌」民用电单车，出口东南亚曾打响名堂。但囿于军品优先、保密观念等传统思维，军队、政府间职能不清，国防工业依然独立于民用工业，与经济建设大局脱节，造成重复建设、技术落伍、产能资源的极大浪费。

正是在这种封闭分割的体制下，中国的军民科技发展出现了畸轻畸重的失衡现象，例如，在太空科技已成强国，「神舟」、「嫦娥」升空探月的今天，国产飞机引擎的研发却落后先进国家数十年，首架国产大客机C919才刚刚试飞；一方面是超级电脑领先全球，「神威‧太湖之光」和「天河二号」三度包办全球冠亚军，但另一方面，国产电脑晶片却才刚刚起步，技术甚至不如韩国、台湾……

习近平上台后，把国防和军队改革列作优先要务，并形容是「一次整体性、革命性变革」。2015年，他首次提出把军民融合发展上升为「国家战略」。中共中央政治局今年1月开会，决定设立中央军民融合发展委员会，由他本人亲自任主任。

近两年，中国的军民融合发展战略已经初见端倪，如国产「北斗」卫星定位系统开放了民用版，并取得国际海事组织（IMO）认可；神舟太空飞船多次搭载民用实验物品，为农业育种科技提供平台。今年以来，军民融合更有所突破，本月14日国家军民融合综合公共服务平台首度透过互联网，公开向民间发布建设需求，吸纳社会资源来攻克军方的关键技术和难题。国务院近日印发的《新一代人工智能发展规划》中，也提出「促进人工智能技术军民双向转化、军民创新资源共建共享」。中国空军透过工信部的「中国制造2025」计划，利用民间力量，加快空军的技术升级，实现战略转型。针对内地最令人诟病的空中航线管制，四川省更将低空空域管理改革列为该省军民融合的「一号工程」。

在今次军改中，新组建的中央军委科学技术委员会被认为是筹建中国版DARPA的重大布局。军委科技委主任由高功率微波领域专家、中国科学院院士刘国治担任；军事科学院的新院长杨学军是超级电脑「天河一号」的总设计师；国防科技大学的新校长邓小刚，是曾留学日本的中科院院士。这些人事安排，突显了科技兴军的良苦用心。

船坚炮利固然是国防重要保障，但从军队体制的全面革新，到军民融合的全面深度发展，才是科技兴军的必由之路。而军民融合的深度发展，要以打破封闭为突破口，根本出路在改革创新。

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