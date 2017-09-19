港报社评：减废勿成空谈，港府市民均有责--经济日报9月19日

在政府介入下，回收业界昨终止罢收废纸行动，惟事件已凸显本港回收体系之脆弱。本港在减废和循环再用俱落后，若港府再没通盘考量，市民再不认真参与，未来围城的恐是垃圾。

内地年底将禁止进口24种固体垃圾，包括生活来源废塑料、未经分拣废物等，本港废纸因未达到内地要求的新标准而遇困，回收业界上周五发起停收废纸一周。停收三天，就出现废纸围城；港府承诺向内地反映，业界才提早结束行动。

问题暂时看似解决，但事件暴露在回收上让环保界自己做，并不可行，更深层的问题是政府在减废、回收以至处理垃圾上，实欠通盘考量与周全政策。从源头上说，港府在源头减废上不能说全没努力，例如推动胶袋征费、污水处理费，并正计划垃圾收费等。但香港人均每日弃置垃圾量却不减反增，由2014年的1.35公斤增至2015年的1.39公斤。问题出在甚么地方？

香港未能像台北和首尔将人均每日弃置的垃圾大减至低于0.5公斤，只是因垃圾收费仍在草拟阶段吗？那看看在2009年开始征收胶袋税，8年过后，背心胶袋入口量却不跌反升逾20%。

是公众教育不足？是配套措施不够？是执法不严？是没推动便捷市民的代替方法？政府若续思虑不足，政策不全如缺生产者责任制等，纵推垃圾收费恐亦难望台北和首尔项背。

在回收方面，除业界已多番指出回收途径效益低外，根本问题可能是单由市场自己做，既缺效益，行业更没诱因增值。现时仅收集便转口内地，一碰到内地提高品质要求，行业便触礁，更用罢收以废纸围城迫政府介入。若回收非仅行业营收问题，而关乎本港城市管理利害，港府是否应参考海外，提供更多补贴，如提供平租用地、技术和贷款支援等。

在回收出路上，除出口市场外，港府也可鼓励回收相关的创意产业，如过往有回收商将玻璃樽制成行人路地砖，还应推动部门和大企业在采购上，加入循环再用的考量。

惟责任不止在港府，亦在市民。港人若非贪图方便，背心胶袋入口量在开征胶袋税后岂会不跌反升？源头减废与回收可说移风易俗，若市民不愿为减废多花点时间与工夫，将垃圾分类，并身体力行向子女灌输应有的公民责任，港府再多政策亦徒然。香港自许国际都会，实需有匹配的都会市民质素。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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