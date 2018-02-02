港报社评：减税规模不夹嘴形，美国加息岂止三次--信报2月2日

美国总统特朗普上任以来首份国情咨文语调出奇地温和，既没有在众所关注的贸易问题上高举保护主义旗帜，围绕中美关系亦未超出把中国和俄罗斯并列为美国竞争对手的范畴。中国外交部虽即时回应，促请美方摒弃冷战思维及零和博弈的「过时观念」，可是与外界的最坏打算相比，狂人总统这幅施政蓝图应足以让许多人松一口气。

特朗普在外交事务上避重就轻，但谈到美国经济过去一年于各个领域取得的进展时却老实不客气，尽往自己脸上贴金，形容现在是活于美国梦的「新美国时刻」。

向来跟这位白宫主人「不夹嘴形」的美国传媒当然不会轻易放过他，急不及待针对总统口中的经济成就进行查证，发现美国平均时薪去年增长百分之二点五，低于二○一六年的百分之二点九，跟特朗普声称工资增长加快背道而驰。

狂人把去年底获参众两院通过的减税计划形容为历来最大手笔，传媒马上引述国会委员会数据予以反驳，指相对于美国国内生产总值（GDP），特朗普减税规模自一九一八年至今只排名第十二，经通胀调整后亦仅位列第四。特朗普在引用统计方面也许略嫌粗疏，遣词用字更力尽夸张之能事，但传媒也未免太小心眼，强调单凭减税金额不算数，必须与不同年代GDP作出对比，方能断定减税规模的准确历史排名。沿此路进，狂人也可照办煮碗，以减税有助刺激增长为名，力陈庞大国债相对于持续扩张的经济规模，美国债务负担可望不增反减。

传媒对特朗普的批评跟我们提及的假设，着力点虽不一样，惟关键是一只手掌拍不响，正反双方都可围绕特定议题各自表述，得出自己认为正确的结论。在减税规模上，传媒挑剔无非为了「踢爆」狂人夸大其词，结论既已先行，GDP自可大派用场。

口舌之争流于意气，真正重要的并非减税规模史上排名第几，又或工资增长快了或慢了多少个百分点，而是按照目前势头，美国经济离特朗普口中的「新时刻」还有多远；一旦实现，对美国乃至全球经济到底是好事抑或坏事？关于这两个问题，耶伦以主席身份最后一次主持的联储局公开市场委员会会议，在多方面提供了重要线索。

一如市场所料，联储局按兵不动，利率维持不变。然而，决策者在会后声明中表示，通胀率预期于今年内回升，并在百分之二目标水平附近保持稳定。

联储局对就业市场、家庭开支、商业投资等环节作出相对乐观的评估，早在预期之内，通胀展望明显升温却令投资者略感诧异，美国十年期国债孳息于这份基调偏「鹰」的声明发表后一度抽升至二点七五厘水平，为二○一四年以来最高。

我们认为，有两点值得注意：

一、美国启动加息周期刚满两年，先后五次调高利率。期间，市场对决策者的利率前瞻「点阵图」（dot plot）并不怎么尊重，不论债市还是利率期货市场，皆认为联储局无法按照预计步伐加息。事实证明，头一年市场是对的。环球经济从二○一六年中开始同步复苏，扫除了美国进一步调高利率的后顾之忧，但更重要的是，在利率正常化展步以来的大部分时间，美国通胀率持续低于目标水平，决策者看不到积极加息的迫切性。

踏入二○一七年后，情况开始改变，联储局最终依足点阵图预测行事，全年合共加息三次。物价及工资压力于经济扩张较后阶段始会显著上升，值得注意的是，从反映地区经济概况的联储局「褐皮书」（Beige Book）不难发现，美国各地工资增长加快的案例并不罕见。

二、随着耶伦离任，联储局正式改朝换代，鲍威尔为首的新班子以中间派（centrists）居多。顾名思义，此派可「鹰」可「鸽」，对政策去向并无既定立场，一切取决于数据。观乎美国经济周期目前所处阶段，特朗普的税改及其他财政刺激措施一旦激发起商家「兽性」（animal spirits），企业大增投资大派花红，经济很难不步向过热。换句话说，联储局今年加息次数会否止于三次大有疑问。

美股及港股近日波动性明显加剧，有恐慌指数之称的VIX则不论股市升跌，皆呈现易上难落之兆。值得一问的是，投资者会否因应市场可能低估美国收紧银根的进取性而增加对冲？

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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