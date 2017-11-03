港报社评：切勿再把新闻自由当作抗争工具--信报11月3日

立法会《议事规则》原来有一条「要求新闻界及公众人士离场」，昨日之前恐怕知晓者甚稀，因为有史以来从未用过，然而经过议员朱凯廸「奇招迭出」动议之后，所有人对于这样的第八十八条第一款规则皆大开眼界。要求新闻界及公众人士离场岂不是妨碍新闻自由和言论自由？

按朱凯廸的讲法，虽然自己已被钉在限制言论自由的羞辱柱之上，但民主派必须在关键时刻顶住压力，扞衞立法会尊严。说穿了，民主派为的是千方百计拉布，务求把政府提出的「一地两检」无约束力议案拖延至无法表决。

事实上，朱凯廸之奇招如愿以偿。「一地两检」议案原本估计能够赶及在昨晚表决，惟由于第八十八条第一款规则列明，议员可随时无经预告而起立动议要求新闻界及公众人士离场，议案一经动议，立法会主席、全体委员会主席、委员会主席或小组委员会主席随即须提出该待议议题。立法会主席梁君彦在「别无选择」的情况下容许就此议题辩论，不过其限制发言时间的决定受到泛民阵营强烈反对；民主党邝俊宇提出中止待续议案不获批准，其党友许智峯质问主席所持理据不肯坐下而遭要求离场，惹起更大混乱，扰扰攘攘一番之后，梁君彦宣布休会。

「一地两检」议案被泛民拉布拉到至今无法完成辩论和表决，而立法会下周将要处理《施政报告》致谢议案，所以相信本月中旬才可以再回到相关议程。律政司司长袁国强表示，虽然议案不具约束力，但提上立法会是基于尊重议会，对于已花了超过三十小时处理仍未能表决，感到失望和遗憾，他说道，公众好清楚看到哪些议员滥用立法会程序。

狠批朱凯廸的声音此起彼伏，政务司司长张建宗认为其做法匪夷所思，明显违背公众利益，剥夺公众知情权。香港新闻行政人员协会发表声明，指出有关动议严重损害新闻言论及采访自由，严重破坏香港的核心价值，难以想像由民选议员提出，对此予以谴责。记协主席杨健兴认为议员与政府的争议，不应影响传媒采访权。至于建制派议员，一来苛斥民主派无所不用其极玩弄程序搞破坏，二来借力打力，表示此事反映修改《议事规则》防止拉布有必要性和紧迫性。

综观立法会的抗争模式发展到如今的水火不容，朱凯廸宁愿钉在羞辱柱之上，也要跟政府缠斗到底，我们不得不感到痛心疾首。尤其令人不安的是，此等行径活脱脱就是但求目的、不择手段，不惜牺牲新闻自由，为的只是阻挠一项无约束力议案，这样的「抗争无底线」策略不但容易造成两败俱伤，甚至会导致香港全民皆输。

民主派经常辩称，拉布乃没有办法之中的办法，毕竟形势比人强，现已失去立法会分组点票的否决权，不拉布难以阻止政府和建制派大石砸死蟹。问题是，拉布竟然祸及无辜，连累新闻界及公众人士有可能被迫离场，客观效果是弄巧反拙，让建制派更加理直气壮要求修改《议事规则》废掉拉布的武功。泛民希望新闻界谅解他们的苦衷，但这不是谅解不谅解的问题，而是新闻自由的核心价值不容侵犯。

此事还有一点十分吊诡，修改《议事规则》第八十八条第一款本来是建制派的企图，为的就是防止泛民利用这条规则拖延时间，偏偏泛民彷佛遭一言惊醒梦中人，发现新大陆似的如获至宝，马上拿来一用，真的动议要求新闻界及公众人士离场，说是要显露建制派修改《议事规则》的荒谬云云。用一条荒谬的规则来显露对方的荒谬，不是更加荒谬吗？把自己钉在羞辱柱之上，难道就可以羞辱对方？

我们不是呼吁泛民放弃抗争，监督政府是代议士的天职，然而抗争必须有理有利有节，无底线的不择手段并非君子行为，更非明智之举。身为新闻界的一员，我们誓死拒绝离场，也告诫各方人等切勿再把新闻自由当作抗争工具。（完）

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