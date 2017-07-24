港报社评：刘皇发传奇未结束，丁权问题将是续集--信报7月24日

八号风球来去匆匆，乌云蔽日的风雨下传出噩耗，前新界乡议局主席刘皇发溘然离逝，享年八十岁，政坛戏语「等埋发叔」成为绝响。这位「新界王」的传奇一生，留下几许叫人津津乐道的故事，最赫赫有名的是他在八十年代获任命为基本法草委会成员，促使写下《基本法》第四十条：「新界原居民的合法传统权益受香港特别行政区的保护。」时任港澳办基本法草委会秘书处司长陈佐洱曾经说道：「《基本法》第四十条等于刘皇发，刘皇发等于《基本法》第四十条。」

正正因为刘皇发不断为新界原居民发声，所以乡议局于二○一五年向他致送「功高誉隆」的牌匾。这一年，抱病的他放弃竞逐连任乡议局主席，退下三十五年的乡事龙头宝座，长子刘业强在没有竞争的情况之下自动当选成为新任乡议局主席，变相的子承父业。

同是这一年，充满争议的政改方案在立法会表决，在关键时刻，大批建制派议员突然集体离开议事堂，导致方案被大比数否决，事后声称离场为的是企图造成流会，以便争取时间让未现身的刘皇发赶来投票，遂有「等埋发叔」的讲法。然而，综合各方蛛丝马迹研判，发叔只不过是代罪羔羊，等埋之论纯属托词，但他仍然为自己的迟到道歉，足以反映其性格圆滑的一面，难怪不少人给他的评价是政治手腕高超。

刘皇发出身于龙鼓滩贫农户，因缘际会在陈日新（前屯门乡事委员会主席和乡议局主席）支持下，先以二十四岁之龄成为村长，再扶摇直上踏足政坛。回顾发叔传奇，不难发现其成功之道与土地发展密不可分，他本人既是超级大地主，坐拥六百余幅新界土地，同时他的「功高誉隆」主要说是有功于维护新界原居民的土地权益，即是俗称的丁权；男性原居民可凭丁权兴建一幢三层合计二千一百方尺的丁屋，以目前价格而言，动辄过千万元，让望楼兴叹的非原居民既羡且妒。

刘皇发成功争取《基本法》第四十条保障原居民，无疑是名垂千古之不世功勳，但随着时代变迁，丁权所造成的社会矛盾亦日渐浮现，号称修补撕裂的林郑月娥政府不得不严肃正视。

丁屋政策在一九七二年推行，当时的港英政府为了拉拢原居民交出土地开发新市镇，答应给予丁权作为赔偿。那时候，乡郊土地尚多，男丁数目尚少，该政策得以顺利推行。可是，随着原居民子孙繁衍，可供建屋的土地买少见少，加上整体楼市升得火红火绿，丁权在很多人眼里变成不合理的特权，于是近年泛起「废除丁权」的意见。

莫说非原居民有异议，即使手握丁权亦不代表能够安居乐业，因为乡郊已经没有足够的土地（理论上必须位于村界以内），政府批地建屋的难度愈来愈高，有人等了十多二十年，仍然无法兴建丁屋，要是申请租住公屋或者购买居屋，等同放弃丁权。监于行使丁权兑现丁屋之路其实不容易，当中还牵涉到不能向银行按揭的百万元计建筑成本，不是人人负担得来，所以近年亦兴起由政府协助的「多层丁屋」的意见，类似构思还有「混合丁屋」，把丁屋与居屋混合起来一并发展。

刘皇发囤积土地致富的七十年代，香港人口是四百万，丁权不构成重大影响，如今弹丸之地住满七百多万人，丁权已变成各方关注的焦点，原居民和其他香港人皆面对难以解决的住屋问题。假设丁权不废除，理由是《基本法》第四十条必须尊重，那么女性原居民又是否可以凭公平原则争取拥有丁权？

刘皇发的一生当然是富有香港特色的传奇，然而他的故事并未结束，在其儿子主理之下的乡议局，如何与政府周旋处理新界丁权问题，将是这个传奇的续集。（完）

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