港报社评：刘鹤访美灭火，中美矛盾难解--明报3月5日

中共中央政治局委员、中央财经领导小组办公室主任刘鹤结束了他的美国之行，就在他访美期间，美国总统特朗普宣布了对进口钢、铝产品课征新关税，虽然此举对墨西哥、加拿大及巴西等国的影响比对中国更大，但外界还是将此视之为特朗普政府对华贸易战的先声。这反映了美国朝野对华情绪的变化。而刘鹤此行能否扭转美方的这种情绪，目前看并不乐观。

从公开报道看，刘鹤此次访美，除与美国企业界高层会面外，还与美国财长梅努钦、白宫经济顾问科恩和美国贸易谈判代表莱特希泽一连两天会谈，双方均称会谈是「坦诚、有益、具建设性的」，但具体成果却欠奉。身为中共中央政治局委员的刘鹤，今次不惜请假缺席中共中央三中全会，突显访美议题紧迫；而同为政治局委员的国务委员杨洁篪，2月上旬刚刚到访过美国，与美国总统特朗普、国务卿蒂勒森会面。中国一个月内派两名政治局委员到访华盛顿 ，也是前所未有的。因此，刘鹤此行，恐怕远不止阻止中美贸易战这么简单，有报道指刘鹤此行是代表中方向美国作「战略交底」，确认中国的改革开放方针不会改变。

今年是中国改革开放40周年，「文革」结束后，在邓小平倡导下，中共中央达成共识：中国要实现现代化，必须改革开放，必须自西方引进先进技术和先进管理经验，而对外开放和引进的重点是美国。这样一来，实现中美关系正常化，就成为保证对外开放路线顺利实现的关键。中美关系的发展，也就和中国国内的改革开放路线紧密地联系起来。推动中美关系正常化，不仅是在冷战格局中维护中国国家安全的迫切需要，更是邓小平改革开放路线的内在需要。中美建交的直接动力，除了引进先进技术和管理经验，也为中国国内建设和改革开放，创造了一个有利的国际环境。

自1978年以来的改革开放，成功令中国登上了全球舞台的中央，美国原来希望这个共产主义国家变得「更像我们」的试验，结果令其大失所望。从八九六四，到银河号事件、台海危机，从「误炸」中国驻南斯拉夫使馆，到海南岛撞机事件，再从人权、网络安全、知识产权纷争，到近年南海岛礁纷争、朝鲜核危机，中美两国的战略分歧日益明显。

对华失望的情绪近年来在美国朝野弥漫，以致在奥巴马总统后期，美国外交学术界曾经有过一场对华政策是否失败的大辩论，对中国战略欺骗的上当感和对中国威胁的恐惧感叠加发酵，加上习近平执政后，中国对不同于西方发展道路的自信与张扬，更加剧了中美之间的战略互疑。

在此背景下，美国对华态度渐趋强硬，特朗普政府早前发表的《国家安全战略》，把中国与俄罗斯并列为战略竞争对手，美国国会更先后通过准许美国军舰停泊台湾的《国防授权法》及促进美台高官互访的《台湾旅行法》，国务卿蒂勒森更直接批评中国是国际秩序的「修正主义势力」、「新帝国主义」。

「改革开放」现在成了美方向中国施压进行自由化的利器。但习近平强调坚持「改革开放」的「正确方向」，已彰显中国与新自由主义经济路线渐行渐远，这也是导致美方对中国逐渐失去战略耐心的主因。就在去年中共十九大习近平的报告发表后，特朗普政府一名匿名高官就表示，美国对中国近年在市场改革上缺乏进展十分失望。美国现在担忧中国的政府补贴、产能过剩以及工业政策，希望中国继续坚持改革开放，但中美全面经济对话并没能给美方带来理想的结果。

据美国传媒报道，在今次与美方的会面和谈判中，刘鹤提出了连串扩大外资企业在华市场准入的举措，包括允许外资进入保险等金融行业。但美方「胃口」更大，提出了包括取消国企补贴等更高的要求。就在刘鹤抵美当天，美方公布了《2018年贸易政策纲要暨2017年度报告》，报告中批评中国采取的「中央统制经济模式」，政府角色很大，并在不断加大；又指中国加入世贸组织（WTO）多年，至今并未采取市场经济模式，反而远离了这一模式。美方的要求与指摘，突显出华府对中国以市场与政府两手发展经济发展模式的误解。在此背景下，刘鹤此次重申改革开放不会动摇的「灭火之旅」，与1999年朱熔基访美的「消气之旅」一样，恐怕都难奏效。

多年来，中国一直能够较好地应对美国新总统上任带来的不稳定性，而到总统任期结束时，中美关系一般都会有所改善，从克林顿到小布殊都证明了这一规律。但这一次，特朗普的转变过程，能否快得过他身边对华鹰派的摊牌动作，值得警惕。（完）

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