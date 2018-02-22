港报社评：创科须大胆试，期望财司有方案--经济日报2月22日

创科局局长杨伟雄透露，下周公布的财政预算案将力推电竞。本港欠缺新经济动力，库房既大有余力，实应胆大心细地推动多个有优势与潜力的创科范畴，真正投资未来。

港府牵头推动电竞发展，是摆脱过去积极不干预的尝试之一。在经济形态成熟，进入较低的长期增长，且社会流动性放缓下，港府力采经济促进者角色实有必要。

发展创科产业存在相当风险，没保证会有成果，但政府若不大胆尝试推动，就一定事倍功半，惟始终事涉公帑，必须选择有优势和潜力的项目去做，而电竞是个不错的选择。一来，香港智能手机覆盖率高、审核游戏内容宽松和语言优势，为电竞提供有利环境。二来，电竞去年全球收入逾7.5亿美元，料今年有逾3成增长，潜力优厚。三来，电竞创造的职位对年轻人具吸引力，以兴趣驱动奋发。加上电竞已纳入2022年亚运体育项目，摆脱打机属不正经的偏见。

当然，电竞只是创科的一小个范围，据财政司司长陈茂波上月所指，港府已表明会投入更多资源在4大范畴：人工智能、智慧城市、金融科技、生物医药。本港是国际都会，发展智慧城市自然大有空间，亦其实在所必需，才能续保国际都会地位。

人工智能则是全球创科热点，广泛应用于几乎所有行业及生活方方面面，故中美欧日都以此作为重要发展方向，着力投资，本港应如何寻找香港具竞争力的个别重点发展，考验不少。

本港最具优势的是金融科技和生物医药。香港本来就是国际金融中心，在金管局近期为金融科技拆墙松绑，以至落场推动快速支付系统下，本港大有机会从后赶越，在包括区块链研发应用、电子支付、智慧合同、虚拟银行等多方面大展拳脚。

生物医药方面，本港除有两大名列国际前茅的医学院外，医疗水平及医疗验证为国内以至全球普遍接受，生命科学和医疗科研水平更已有一定成果，可变成商机。如中大医学院李嘉诚医学讲座教授卢煜明以验血方式为孕妇检测胎儿是否患上唐氏综合症，开创了无创性产前检查里程碑，力攻全球市场。

如何发展创科和新兴产业，政府宜小心论证、大胆尝试，市民期望预算案能提供前瞻眼光和多种落实手段，协助建立经济提速新引擎。

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