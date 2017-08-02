港报社评：副局长任命起风云，泛民不应拒入政府--明报8月2日

政府公布首批副局长和政治助理人选，综观18人名单，有人原属公务员体系，也有人由政助晋升副局长，更上一层楼；部分则是从外界招聘，当中既有专业人士，亦有建制派政党新秀。今次政府任命的人选，说不上叫人眼前一亮，教联会原副主席蔡若莲出任教育局副局长更引来不少争议，成为修补政治撕裂又一考验。副局长和政助制度的设立，是为本港培养更多政治人才，泛民坚拒加入政府，在副局长和政助名单未占一席之位，对政府、市民以至泛民自身都相当可惜，泛民应当重新思考，是否继续对加入政府采取抗拒态度。

2007年政府扩大问责制，增设副局长和政助两层职位，目标之一是希望培养政治人才，经过10年发展，已渐渐形成政治问责官员从政助向正副局长晋升的阶梯。现届政府有4人「扶正」接任局长，今次的副局长名单，亦有人是从政助擢升。一众政治新人能否成才，仍需拭目以待。监于本港政党在现行制度没有执政机会，「影子政府」概念缺乏发展空间，副局长和政助任命制度，已成为建立政治人才储备库的重要机制，设若政府这个热厨房的温度能够降低，长远对吸引有志者投身将有一定帮助。

副局长和政助的任命，过去常惹「用人唯亲」批评。观乎今次名单，虽然有部分建制派政党新秀获得提拔，但是有亲泛民学者亦认同，政治酬庸成分不算很重。今次任命最惹争议的是由蔡若莲出任教育局副局长。上届政府正副教育局长均非教育界前线出身，政策被指「离地」，不知教师疾苦，现届政府汲取教训，希望起用教育界前线工作者出任副局长，以补现任局长杨润雄政务官出身的不足。蔡若莲曾在教育局担任高级课程发展主任，又担任过教师和校长，兼具教育局与教学前线工作经验，理应符合条件，然而泛民支持者对她极为反感。任命消息一出，教协即召开记者会，质疑蔡若莲只在教育局内做过「中低层职位」，制订教育专业政策及议政经验不足，质疑她并不胜任。然而归根究柢，蔡英莲的政治背景，才是泛民大力反对的主因。

教协曾表示，反对任命蔡若莲，原因之一是她「背景深红」，「恐成国教推手」。有论者提到，蔡若莲在教统局语文教学支援组工作时，负责推动「内地与香港教师交流及协作计划」，推动普通话教学，她曾在讲座上「提议」建立校园「推普机制」，「全体教师掌握普通话」；亦有反对者指控，她所属的教联会曾编过不少「内容偏颇」的国情资料套，引发2012年「国教洗脑争议」。

泛民支持者不信任蔡若莲是客观政治现实，惟亦应避免对人不对事。参与推动「普教中」和内地交流协作计划，不应该亦没有理由成为一个人的「原罪」；当年蔡若莲身为教统局一名「中低层职位」员工而非政策制订者，公开提倡「全体教师掌握普通话」，是否恰当可以讨论，惟始终只是个人意见。至于国民教育的问题，最近教育界立法会议员叶建源说过，推动国民教育本身「无可厚非」，最重要是做到「启发」学生而非盲目灌输，可见问题关键不在于蔡若莲上任后会否推动国教，而是她和教育局有否汲取国民教育处理不当的教训。

民间社会人人信念不同，只要不违法律，各师各法宣扬观点并无不可，倘若做法过了火位，外界亦有权严辞谴责。当然，如果一个人换了位置，由民间人士摇身一变成为决策官员，就必须调整心态和角色，多听不同声音，凝聚政策共识，不应以一己好恶行事。设若蔡若莲出任副局长后，漠视他人意见，只顾反映过去所属组织的观点主张，各界当然有理由作出批判，然而尚未就任就拒绝「听其言、观其行」，断定对方不会调整心态角色，甚至发起政治杯葛，亦有欠公允。至于蔡若莲亦应多与市民沟通和解释政策，以行动证明自己尊重不同意见，争取信任。

香港社会撕裂严重，教育界政治壁垒分明正是一个最具体的反映。有人认为任命蔡若莲为副局长，将再度触动撕裂伤口，甚至令政府施政举步维艰；可是换个角度看，若想修补撕裂，敌对阵营早晚要克服政治不信任和「敌我二元对立」思维，思考共处合作之道。近年蔡若莲致力为幼稚园教师争取合理待遇，与教协立场接近，双方理应有合作空间。

曾经有记者问杨润雄，会否考虑找叶建源为副手，杨笑言如果叶肯加入政府，一定是做教育局长而非副局长，自己恐怕要失业。杨润雄轻松说笑背后，其实有值得深思之处。泛民人士一直强调，一日没有全面民主，就不会加入政府，民主党创党成员罗致光应邀出任劳福局长，只能无奈选择退党。泛民人士一边反对蔡若莲任副局长，可是另一边又拒绝加入政府，令问责班子的政治光谱无法扩阔，在物色人才方面也少了很多选择。泛民不加入政府，损失的不仅是政府和市民，泛民自己也身受其害，少了一个培训政治人才的机会。泛民为了协助修补社会撕裂，以及提升自身政治能量，都应放弃教条主义，认真思考加入政府的可能。

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