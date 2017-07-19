港报社评：力争凭法理，仇恨免加深--信报7月19日

去年九月四日立法会选举投票当天，参选并且当选的朱凯廸在元朗拉票期间被四名男子驾车跟踪，担心人身安全而报警。涉案四名男子经审讯后被裁定游荡导致他人担心罪名成立，法官昨日宣判，其中三名被告各入狱两个月，年纪最轻的次被告则判社会服务令一百六十小时。

判词指出，朱凯廸不是普通人，而是参选人，案发当天更是选举日，参选人应有自由不受干扰地进行选举工作，虽然众被告没有在言语上威吓，但出动两部车交替式跟踪，令对方担心安危，甚至接载他的司机亦感担心。由于案情严重，法官认为四人有预谋地犯案，故须判处阻吓性刑罚，年仅十九岁的次被告毋须入狱，考虑的是他只是盲目听从兄长首被告指示行事。

此案告一段落，身为受害者的朱凯廸回应道，尊重法庭判决，对幕后主脑未有落网感到无奈，但他认为警方在整件事之中已尽力调查，表示信任警方。

尊重法庭，信任警方，本来是香港的固有传统，说来没有什么特别，可惜经历过近几年风风火火的社会动荡，不少人产生藐视法庭和敌视警方的扭曲心态，朱凯廸的回应遂显得弥足珍贵。

根据自己的既定立场批判法庭和警方的情况，例子比比皆是，最令人感到忐忑不安的是七警案，这边厢以偏概全将所有警务人员骂作「黑警」，那边厢不满法庭裁决而侮辱法官为「狗官」，两极化的不同阵营皆陷入非理性的情绪，无助于彰显法治，同时有违民主精神。

警方虽然存在着知法犯法的害群之马，但整体而言，这是一支敬业乐业的纪律部队，绝大部分警务人员坚守岗位维护法纪，市民要是一竹篙打一船人，有失公道之余，亦损害执法者权威，对谁也没有好处，心中窃喜者惟有作奸犯科之徒而已。

法官受到侮辱更加不能容忍，须知道，司法机构是香港法治的最后堡垒，莫说一般儆恶惩奸的刑事案件必须交给法官裁决，即使政治上无法解决的种种问题，现在亦得让司法独立的裁判官一锤定音，如果法官尊严受损，无异于堡垒被凿出裂缝，所以藐视法庭必须严惩。

回头看看朱凯廸案，受害者本身是示威常客，反政府和反建制的言论如「官商乡黑勾结」并不鲜见，但他没有对所谓的「黑警」怀恨在心，反而公平地说一声信任警方，我们认为是在撕裂社会之中化解仇恨的优良示范。

化解仇恨肯定不容易，但大家不妨在诺贝尔和平奖得主刘晓波身上受到启迪，现已不幸离世海葬的他生前讲过：「我没有敌人，也没有仇恨。」原因是仇恨会腐蚀一个人的智慧和良知，敌人意识将毒化一个民族的精神，煽动起你死我活的残酷斗争，毁掉一个社会的宽容和人性，阻碍一个国家走向自由民主的进程。

大家纪念刘晓波之时，与其满腔仇恨，不如抛开敌人意识，设法维护一个社会的寛容和人性。

化解仇恨不代表苟且偷生，遇到不公不义之时还是要据理力争，只不过力争的工具不应该是砖头，而是情理兼备与合法的典章制度。以最近的DQ案为例，四名非建制派议员被褫夺立法会议席，说不定加深仇恨，但最可取的态度还是尊重法庭判决，然后诉诸法律程序据理力争。DQ案中所据的是人大释法，有人认为释法有追溯力，有人则认为没有，不妨在上诉过程之中予以厘清。

对于DQ案，行政长官林郑月娥昨日表明，不能在法律或法治精神上妥协；此外，她又说，政府不会乘人之危和落井下石。只要一切以法治精神不亢不卑、合情合理处事，相信仇恨是可以避免进一步加深的，能否达到和谐，仍须另一番努力。（完）

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