港报社评：办好节日消费，延续丁财两旺--经济日报12月27日

本港圣诞消费丁财两旺，商场人流与营业额增幅都在一成或以上，新年可望续佳。香港确将节日消费搞得有声有色，惟面对各地竞争及内地减关税下，香港须将旅游质素持续提升。

香港圣诞佳节到处人头涌涌，除传统购物消费区如铜锣湾、尖沙咀、旺角外，一些新消费热点如大埔，又或各处主要商场，都是行人如鲫；更令商户高兴的是，此与过往几年即使旺丁却不大旺财不同，人流与营业额齐录可观增长。

此令人欣喜，却不算意外，底因有二。其一，本港不但失业率低企于3%的全民就业水平，市民只要愿打工，不难找到工作外，股楼亦热炽，财富效应下市民愿意多花点金钱，与家人朋友过开心节日。而且，香港政局虽未摆脱困局，惟新政府减少社会争拗，亦令市民更有心情解悭囊消费。

其二，旅业从谷底回升。据政务司司长透露的初步数据，今年头11个月访港旅客人次达5,288万，较上年同期上升约3%。以此推算，上月访港人次近500万人，较去年同期上升近7%。此令近期零售业回复温和增长，近月零售业总销货值增长加快3％至6%。

此两个趋势在圣诞假期前早有苗头，而单计上周五至本周一4天，入境人次已达83.5万人，当中约76%为内地客，故虽然港人因经济向好而纷纷趁圣诞假日外游，本港各处仍人山人海，消费不亦乐乎。

仍有一个重要因素值得留意，就是港人将节日喜庆办得出色，此在内地不鼓励庆祝圣诞下，固然对内地客特别有吸引力，其实对欧美游客亦如是。正如有报道访问来自纽约的旅客，该游客表示纽约人过圣诞多是在家庆祝，远不如本港般热闹缤纷好玩。

但此得来不易，除了历来港人都将万圣节、圣诞节等办得普天同庆、多采玩乐外，更是旅游与零售业界在过去两年的旅游低谷下，积极应变，如多元化旅客来源、商场改变定位并增设各种活动等等。

现时旅业与零售转佳，但挑战仍不少，包括邻近城市增设旅游卖点、内地为吸引消费回流而降低商品关税、明年美元或因储局加息与缩表而转强，港元将跟升而变相削弱本港消费吸引力等。居安思危，本港旅游与零售业要续积极应变，通过各种活动与服务提升旅游与消费体验，力争好景持续。

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