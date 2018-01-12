港报社评：加密币不宜乱批，两理由撑陈家强--信报1月12日

加密货币争议愈演愈烈，根据最新消息，南韩政府准备禁止比特币（Bitcoin）交易，触发投资者恐慌性抛售，比特币价格一度泻逾两成，失守一万三千美元。青瓦台发言人随后表示计划只处考虑阶段，比特币跌幅迅即收窄。此外，中国政府已下令关闭内地比特币挖矿业务，继停止国内加密货币交易所运营后，进一步加大对Bitcoin的打压力度。一时之间，针对比特币的官方行动此起彼落杀声震天。

另一边厢，曾在去年九月狠批比特币乃天大骗局的摩根大通行政总裁戴蒙（Jamie Dimon）近日口风大转，公开表示为说过这番话感到后悔，并肯定比特币背后的区块链（Blockchain）技术真实存在。戴蒙于接受霍士新闻台专访时虽强调个人对加密货币不感兴趣，惟不管如何平衡自己的言论，也难掩两番话前言不对后语。

极速转軚的岂止这位金融机构巨擘，上月推出比特币期货的芝加哥商品交易所（CME），其总裁达金（Bryan Durkin）在对手芝加哥期权交易所（CBOE）抢先一步引入相关产品前，同样说过Bitcoin只处萌芽阶段，CME无意于短期内推出比特币期货。言犹在耳，CME便因经不起来自客户的强烈要求及同业的竞争压力，成为继CBOE后第二家推出比特币期货的主要交易所。

在商言商，达金、戴蒙打倒昨日的我不难理解。然而，推出比特币期货须经监管机构审批，肩负此重任的美国商品期货交易委员会（CFTC）来者不拒，在明知比特币资产属性难以准确定义，而现货买卖平台既缺乏监管且诈骗盗窃层出不穷的情况下，依然轻易向两家大型交易所开绿灯，是否有过于草率、置公众利益于不顾之嫌？

财经事务及库务局前局长陈家强上星期接受本地传媒专访时，就直言看淡Bitcoin作为支付工具的前景，还明确表示对美国监管当局十分失望，直斥CFTC决策层「脑袋有问题」。

陈家强已无官职在身，公开发言没必要顾忌或保留。在钟摆的另一端，以围绕加密货币正反意见之多，质疑陈家强无法与时并进之辈恐怕亦大不乏人。我们绝非反对创新，可是从维护公众利益和金融体系稳健着眼，不得不在很大程度上认同前局长的观点，主要原因有二：

一、交易所、银行以至信贷评级公司都是处于金融产业最前线的机构，对于以价格异常波动且流动性成疑的资产为基础发行衍生工具足以引发的风险，较任何其他界别都清楚，但这改变不了此等机构由市场主导、以商业利益为首要考虑的本质。换句话说，只要有利可图及对扞衞市场份额有好处，「良心门槛」可以降至很低。金融海啸前空有AAA评级却垃圾不如的按揭抵押证券（CDO）泛滥成灾，惨痛教训历历在目，面对比CDO更复杂的「不明物体」，监管机构没有不加倍审慎的理由。

二、姑勿论CFTC决策层的脑袋是否有问题，比特币期货顺利登场已是改变不了的事实。期货市场参与者多为经验丰富的炒家，可是股市却非仅为专业投资者而设。交易所买卖基金（ETF）近年大行其道，负责审批相关产品的美国证券及交易委员会（SEC）于批核比特币ETF方面若一如CFTC处理期货般宽松，那便无异于为散户轻易接触加密货币大开中门，想不演变成全民参与并酿成世纪泡沫也难。近日多家发行商因深知无法满足监管要求而自动撤回比特币ETF上市申请，足证SEC在把关工作上没有松懈，情况令人欣慰。

股票市场仍未存在直接押注加密货币的渠道，惟从柯达公司计划推出自家虚拟货币，消息刺激其股价单日爆升逾倍（昨天在美股中段回落超过一成），且愈来愈多企业在易名或声称进军区块链领域后大受追捧，可见但凡跟Crypto沾得上边，不论真假都会成为疯炒的理由，情况恍如九十年代末科网泡沫翻版。为免加密货币洪水决堤，最终祸及整个金融系统，监管机构固然不能「松章」，投资者更必须防范诸如南韩一类突如其来的官方打压行动，以免因胡乱涉足声称具虚拟货币概念的资产而烧伤手指。（完）

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