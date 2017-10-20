港报社评：加泰面临破局，阴乾西班牙经济--经济日报10月20日

西班牙昨宣布将收回加泰罗尼亚自治权，外界关注事态升级会否引发流血冲突。加泰独立底气不足，马德里政府未必急于铁腕镇压，惟两败俱伤阴乾格局已成，对欧洲经济冲击则有限。

西班牙政府给予加泰放弃独立限期昨届满，未获明确答覆，遂宣布明天将启动宪法第155条程序，收回加泰自治权。加泰自治区首长普伊格德蒙特警告，若中央政府决定接管，加泰便宣布独立。届时马德里将会派军警进驻，甚至拘捕独立领袖，冲突难免升级，严重流血冲突会否出现？

首先，加泰未必强硬到底。加泰地方政府虽高呼要独立，但底气不足且日益消减。此不但因支持独立的加泰人未过半数，反对独立运动不绝外，部分独派亦非真的要独立，只是以此作为筹码向中央争取更大自治权。普伊格德蒙特迟迟不宣布独立，便反映个中盘算。

更重要的是，加泰并没有独立的本钱。加泰虽占全国GDP的19%、国家税收20%，惟加泰亦相当依赖与其他地方的经济连系，如资金、零部件与劳工供应等，而现时一闹要独立，当地两大银行和700家企业已纷纷迁册到西班牙其他地区，企业资金固然撤走，加泰人为保财富亦正将存款搬离，故加泰的经济压力正不断上升。

另一方面，独立需要国际承认，加泰亦曾期望欧盟会伸出援手，但欧盟基于自身利益，避免鼓励成员国国内的分离主义，已表明不支持加泰独立，国际上包括美国亦明示支持西班牙政府。

时间明显在西班牙政府那边，惟中央政府赢亦只会是惨胜，因若强硬镇压虽能遏抑分离主义于一时，但悲情恐令抗争长期化。而且，加泰始终是西班牙经济重心，其受重创，西班牙亦要陪输。西班牙日前已将明年GDP增长预测由2.6%下调至2.3%，若加泰事件持续并恶化，代价将不止如此。

事件要拖多久，既视乎加泰是否面对现实、西班牙政府是否务实地适度放权，目前情况并不太悲观。

对欧洲与环球而言，欧元区经济已持续17季出现增长，德法已分别上调今年GDP增长至2%和1.7%，较有能力抵御西班牙经济若转差带来的冲击；欧洲如此，对环球经济影响只会更微。但值得留意的是，市场情绪难以预计，不能排除环球股市可能会藉加泰危机借势调整。

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