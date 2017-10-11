港报社评：医委改革可望通过，妥协艺术值得鼓励--信报10月11日

医务委员会改革酝酿多时，但亦争拗许久，去年立法会商讨有关改革方案，更加出现医学界群起激烈反对的罕见场面，最终在前议员「怪医」梁家骝极力拉布阻挠的情况之下，方案临门一脚被拉倒。及至昨日，行政长官林郑月娥透露，已就改革医委会所提出的《二○一七年医生注册（修订）条例草案》达成大致共识，各方相信争拗终于可以暂告一段落。简言之，医委会改革方案有望在立法会顺利通过。

医委会的主要功能是调查及聆讯本地执业医生行为不当或失德的投诉，同时负责非本地医生的本地执业注册申请。由于投诉个案积压太多，迄今大约七百六十宗，接获投诉至聆讯平均需要六年，不改革不能提升效率，而改革的重点是增加委员数目。改革的大原则人人同意，然而怎样增加委员数目则莫衷一是，医学界最不满的是政府原本的方案只增加四名业外委员，其中三人由病人组织选出，余下一人来自消费者权益界，交由特首委任，遂有感于比例上压倒医生委员，担心政府「容易操控」，为输入内地医生来港执业消除障碍，形容为「水塘装满水而不去喝，倒进海里，再以高价购买肮脏的东江水给香港人喝」。

今年六月，政府再提出《二○一七年医生注册（修订）条例草案》，新增四名业外委员毋须特首委任，仍然面对部分医生反对。事隔四个月之后，林郑月娥所说的达成大致共识，意思其实是政府愿意让步，大体上接近医学会会董欧耀佳提出的建议，医学专科学院的席位由原本的两个增至四个，新增的两个席位透过选举产生，相关席位由医管局及衞生署各一名委任代表腾出。在这样的安排之下，医委会全数委员增至三十二人，十六席由全体医生直选或者医学会和医专选举产生，医生选任委员占整体议席一半，即是维持特首委任与业界选举一比一的平衡。

全港现有一万三千名医生，专科医生约七千人，两个席位拨给医专，意味着一半医生失去投票权。医学会会长蔡坚表示，医专席位不是一人一票直选，方案虽不完美，但医委会改革已拖延多时，只好「遗憾地接受」。医学界立法会议员陈沛然亦说，尽管政府建议与医学界共识仍有出入，但不想医委会改革争议持续，愿意让步接受建议。

医学界由去年的激烈反对，到如今的让步接受，不难得出一个观感，只要相关持份者互谅互让，化解矛盾并非绝无可能。正如游走各方之间充当说客的欧耀佳所言，若医委会改革一直争持不下而无法通过，不但有损医生形象，对市民和政府也非好事，现在的情况可谓「政治的妥协艺术」。

妥协不是坏事，观乎这几年来言人人殊的社会撕裂，妥协更加是值得鼓励的谈判模式。尤其可圈可点的是，据说政府已经「数够票」，即使不让步，《二○一七年医生注册（修订）条例草案》亦能够在立法会通过，但林郑月娥在发表任内第一份《施政报告》前夕向医学界伸出橄榄枝，答应在医委会内减少两席官方委任代表，交由医学专科学院选举产生，很大程度上接纳了医学界的诉求，可见这位不断强调施政新风的特首确有意欲缔造和谐氛围。

人无完人，任何方案也不会完美，很多时候惟有中间落墨，退一步海阔天空。从这个角度思考，现届政府有机会突破「以我为尊」的盲点，愿意广纳言路，就算一时三刻无法赢得市民热切支持，也起码不会加深官民矛盾。

没错，医委会改革方案并不完美，医专席位选举产生办法尚未明确，有人忧虑候选人资格设限，等于变相的筛选或者小圈子选举，然而在改革方案得到各方接受的大前提下，如此细节未尝不可以从长计议，说不定再来一次「政治的妥协艺术」。 （完）

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