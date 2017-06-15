港报社评：医护人手短缺，理性讨论莫拖--经济日报6月15日

港府推算未来13年本港欠缺至少2,700名医护人员，惟医护团体质疑报告准确性。各方须共同建立讨论的基础，否则问题再拖下去更难解决，各方包括医护亦只会通通沦为输家。

食衞局发表医疗人力规划及专业发展策略检讨报告，推算到了2030年，除了药剂师和脊医可能出现人手过剩，其余各科医生至少欠缺1,007人，护士更缺至少1,669人。

报告一出，医护团体都无独有偶地质疑报告的准确性。医学会会长蔡坚指调查只有三成回应，又没评估私家医生的能力，欠缺逾千医生的结论是夸大其词，质疑政府旨在输入海外医生。但负责培训护士的几间学院发联合声明，质疑人手短缺问题被低估。

报告的准确性备受质疑，很可能令讨论无从开始，问题的处理一再拖拉。然而，社会共识是现时本港医护人手已严重不足，不要说和先进地区比较，本港1,000名市民只有1.9个医生，远远落后英国的3.7个、美国的3.3个、新加坡的3个，单看不同公院非紧急的内科专科门诊轮候时间长达63至101周，已知问题已不可不处理。

事实上，有调查显示公院医生平均每周工作65小时，有的更曾连续36小时工作，而医疗失误事故频仍，医护便往往归咎于人手不足，令医护精神无法集中，以致断错症、开错药。此当然不能当作医疗事故的挡箭牌，惟随着人口老化，医疗需求只会有增无减，医疗事故的风险确可能不断上升。

对医疗服务供不应求，政府未来十年已预留2,000亿元作医疗开支在硬件上，增建或扩建医院，但软件即医护却未能配合，如天水围医院虽落成但只能提供8小时的急症服务。对如此情况，市民岂能不心焦。

各界与其质疑政府报告的准确性，令问题胶着，不如由医护团体与政府共同委托具公信力的独立第三者做报告。报告出台后，若数据显示人手严重不足，中短期需引入多少海外医护人员，双方再按此基础进行客观和理性讨论。

双方讨论要以公众利益为依归，切勿重演去年医委会改革覆辙，医护团体以自身利益凌驾于公众利益，拉倒公众支持的改革法案。若增加医护人手供应包括引入更多海外医护人员，继续一再被无理拖延，公众固然输，但医护团体一再流失市民信任，且医疗事故或将更频仍，医护最终也是输家。（完）

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