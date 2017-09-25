港报社评：十九大修党章，习思想将面世--明报9月25日

中共中央政治局上周开会，宣布下月召开的中共十九大将「根据新形势新任务对党章进行适当修改」， 并明确提出「要把党的十九大报告确立的重大理论观点和重大战略思想写入党章……充分体现党的十八大以来党中央提出的治国理政新理念新思想新战略」。这意味着，近5年来习近平的施政理念，很有机会被写入中共党章，而是否会以习近平之名命名，也引人瞩目。

受中国传统「名不正则言不顺，言不顺则事不利」之说影响，中共向来重视理念论述，奉为圭臬的马克思主义自不待言，后来的毛泽东思想、邓小平理论都曾是时代的标志，近30年执政的江泽民和胡锦涛，也分别有「三个代表」重要思想和「科学发展观」面世。上述理论都已写入党章，成为中共指导思想。因此，将习近平的施政理念写入党章也是顺理成章之事。

不过，「毛泽东思想」写入党章是在1945年中共七大上，距离1935年遵义会议确立毛在党内的主导地位已过去10年；「邓小平理论」入党章则是在他已经离世的1997年中共十五大上；而江泽民的「三个代表」思想及胡锦涛的「科学发展观」写入党章，也都是在两人卸任总书记的党代会上才成事的。习近平的理论思想若在他执政5年即写入党章，可谓创造了中共领导人思想「入章」的最短纪录。

中共领袖的理论不是务虚的噱头，而是对治国理政的路线、方针、政策有着深远的影响。毛泽东思想中「继续革命」的错误理念，造成了「文化大革命」的十年浩劫；邓小平理论中的「一个中心（以经济建设为中心），两个基本点（坚持改革开放和四项基本原则）」，彰显的务实路线，给中国带入新发展阶段；「三个代表」思想将中共的性质由「工人阶级先锋队」变身为「中华民族先锋队」，允许资本家入党，意在由革命党转为执政党；「科学发展观」则中止了唯GDP至上的野蛮发展路线，把「又快又好」改成「又好又快」，开创可持续发展的新纪元。

习近平反覆强调，中国处于「社会主义初级阶段」的基本国情没有变，但却面临「三个前所未有」，即「前所未有地靠近世界舞台中心，前所未有地接近实现中华民族伟大复兴的目标，前所未有地具有实现这个目标的能力和信心」。不过，他也承认中国经济现时正处于「三期叠加」，即从高速到中高速的增长速度换档期、结构调整阵痛期、前期刺激（4万亿等）政策消化期，困难相互交织。正是基于上述判断，十八大以来，习近平推出了现时被官方冠以「党中央治国理政新理念新思想新战略」连串理论。

这些理论无论如何命名，内涵应该都离不开实现中华民族复兴的「中国梦」，以及全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的「四个全面」，创新、协调、绿色、开放、共享的「五大发展理念」；经济上，强调适应新常态，实施「三去（去产能、去库存、去杠杆）一降（降成本）一补（补短板）」的供给侧结构改革；外交上，提出「人类命运共同体」概念和「一带一路」倡议；在地区发展方面，继京津冀协同发展、长江经济带之后，又有雄安新区规划及粤港澳大湾区构想。按照国新办主任蒋建国的说法，习近平5年的理论与实践，已形成了一套「思想体系」，对其作出「更准确、更科学的概括」，也是「水到渠成、顺理成章」。

习近平的治港思路，集中反映在他今年「七一」访港时的几次讲话，即坚持「一国两制」不动摇、不走样、不变形；把在香港成功落实「一国两制」当作中共治国理政的组成部分，亦是实现「中国梦」的重要组成部分；从国家主权、安全、发展利益的高度看待香港问题；突显中央政府在港权利以及宪法在香港特区的地位。同时鼓励港人相信自己、相信香港、相信国家，抓住国家发展机遇，共享民族复兴荣耀。这一治港方针，相信在十九大政治报告以及今后5年的中央治港路线中继续体现，对此，港人宜有清醒的认知及充分的心理准备。

最后，写入党章的习近平施政理念或思想会冠以什么名义也大有讲究。中共历史上，以个人名字命名的理论和思想，只有「毛泽东思想」和「邓小平理论」，「三个代表」思想和「科学发展观」，都未被冠上江泽民和胡锦涛的名字，反映江、胡两人在党内的人望尚不足以与毛、邓媲美。如果十九大新党章中新的思想理论被冠上习近平个人之名，则意味着其在中共党内的地位已超越江、胡，与毛、邓比肩，而十九大也标志着中共的「习近平时代」已经到来。

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