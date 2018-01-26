港报社评：华府撑弱美滙，各国坐以待毙？--经济日报1月26日

美国财长姆钦公开支持弱美元，此明显遵行总统特朗普谷经济大方针。美滙去年下跌10%，今年会否再跌10%？这视乎美债持有者包括中国，在美滙霸权下无奈硬吃苦头还是出手对抗？

姆钦在达沃斯出席世界经济论坛时指，短綫而言，华府并不太关注美元转弱，但弱美元却有助美国贸易。这番言论令美滙失守89算关口，虽然同行的商务部长罗斯随即否认，但其实华府早在去年特朗普出口术不支持强美元下，已悄然奉行弱美元政策。就是透过弱美元，令其他货币升值，从而使美国货变得便宜，有利出口。

罗斯更不讳言已准备好打贸易战，最大分别是今次美国大兵由堡垒杀上前綫，而美国日前对进口洗衣机和太阳能电池板征收高额关税，意味特朗普是动真格，全方位处理美国与多国贸易逆差扩大问题。

「特朗普经济学」成为热议，弱美元和经济保护主义政策正是其中两大支柱，特朗普的对外经济政策不惜以邻为壑，要千方百计有利美国出口，以达至其许下将美国经济推上年增长4%的目标。

联储局前副主席费沙2015年演说透露，根据储局贸易模型计算，若贸易加权美滙指数下跌10%，可在3年内将实质出口推升7%，令国内生产总值（GDP）增1.5%。厉行弱美元政策，明显有助特朗普任内履行承诺。

至于白宫口头澄清仍持强美元立场，市场并不理会，因认为以弱美元牺牲全世界利益来达到目的，符合特朗普的商人本色。市场讲求顺势而行，既然华府推弱美元，投资者只会搭顺风车，不会逆水行舟，故今年美滙贬压很大，美股以至港股或有大升的助力，股滙市场势添波动。

问题是：特朗普的如意算盘能打得多响？这要看各国的回应，是在美元霸权下无奈硬受，还是自衞出手。例如，会否通过货币或滙率政策以至市场干预，一定程度抵销美滙贬压冲击？又例如，美债持有人，包括分别持有总值1.9万亿和1.09万亿美元的美债最大持有国中国与日本，会否呆看资产贬值、出口受挫，还是会沽售部分美债还击，迫美国知所节制？

美国厉行弱美元势令环球资产市场翻天覆地，各国将如何回应，将是今年市场一大变数。

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