港报社评：华府鱼与熊掌难兼得，环球资产盛宴难永享--明报2月7日

美股暴泻触发环球股市大跌，恒指一天重挫1649点，虽然昨晚美股早段回稳，惟后市走势仍然惹人关注。白宫坚称美国经济基调强劲，部分投资者却担心债息持续上扬，终将戳破美股美债泡沫，打击实体经济，有论者将当前美国经济金融形势，与1987年股灾相提并论，然而经历了多年量化宽松「印银纸」政策扭曲，当年经验是否适用，实是疑问。环球市场步入不明朗时期，美国通胀会否显著加剧、债息会否愈升愈急，尚需时间观察，倘若白宫和联储局新主席鲍威尔稍有差池，有可能引发意想不到的金融震荡，香港很难置身事外。

美国总统特朗普吹嘘政绩，其中之一就是股市屡创新高，岂料事隔两周，美股却连续两日暴跌，究竟美股是否见顶转势，言人人殊。有论者认为，周一美股暴挫逾1100点，主要是技术因素导致，并无明显的经济触发原因，有信心牛市行情不变，可是也有论者担心随着美国货币政策正常化，美股美债难逃一劫。最近联储局前主席格林斯潘警告，美股美债存在严重泡沫，倘若债市泡沫爆破，利率急升，对实体经济影响将非常巨大。

美国1月平均时薪增速跃升至2.9%，是2008年金融海啸以来最高水平，通胀阴霾骤起，引发10年期国债孳息一度升见2.88厘，成为美股暴泻导火线。10年期债息飈升，意味美国民众利息开支急增，削弱消费能力，专家认为一旦债息升穿3厘，有可能触发环球股票抛售潮。

美股高处不胜寒，然而刚接任联储局主席的鲍威尔，却可能要面对一个不可能的任务﹕今年是美国中期选举年，特朗普与共和党主打经济牌，誓要鱼与熊掌兼得，既要股市继续大升、经济增长超过3％，同时又要通胀处于低水平。问题是特朗普减税1.5万亿美元催谷经济，债务势必急升。财政部资料显示，美国未来3年要发债3万亿美元。特朗普扬言可以靠印银纸让美元贬值，减低还债压力，惟此举势将刺激通胀急飈；可是如果鲍威尔决心加息，不仅股市和实体经济备受压力，连政府举债成本也将上升。

联储局首务是控制通胀，然而过去廿年，联储局大抵奉行所谓「格林斯潘对策」（Greenspan Put），即股市强劲方敢加息，当股市「有难」则不惜大力减息救市。当前市场人士最担心的，是通胀预期升温、财政部增加发债、白宫财政政策过度扩张，以及联储局加息进取，会构成一场「债市崩溃风暴」，导致债息急升。近日美股暴跌难免令鲍威尔受压，或会对加快加息步伐变得犹豫。

10年前金融海啸令美国「大衰退」，资本主义陷入空前危机，联储局推出「量化宽松」印银纸救市，其他发达国家相继仿效，10年间全球量宽金额数以万亿美元计，堪称史无前例。联储局挽狂澜于既倒，拯救了银行业，惟并非没有代价，最明显是热钱泛滥令全球经济和资产市场严重扭曲。过去5年道指升了超过11,000点，可是不少论者指出，金融海啸后，美国的生产力和投资从未真正复元；现今所谓「全民就业」，其实很多都是低薪工作。超低借贷成本救活了一些企业和家庭，然而代价是刺激债务增加，形成新的信贷泡沫，一旦息口急升，影响非同小可。美国货币政策正常化能否一帆风顺，仍然充满变数。

每当市场剧烈波动，投资者总希望从历史经验找出端倪，有论者便将今次美股急泻，与1987年「黑色星期一」股灾相提并论。1987年中与2018年初的美国经济形势，确有相似之处﹕当时美国经济和股市势头均甚佳，弱美元有利出口，失业率也低，惟通胀上升迹象浮现，刺激后来债息急升；更巧合的是，当年联储局主席也刚刚换人。从结局来看，「黑色星期一」并未影响美国经济增长走势，道指还于1989年初重回股灾前的高位。

如果今次股灾真是1987年翻版，华府当然可以松一口气，可是美国经济经历了量宽扭曲，基本面已与海啸前大为不同，遑论跟31年前相比。刻下一些不寻常现象，亦令人怀疑是否可以硬套传统理论分析。举例说，联储局收紧货币政策，加上华府大幅减税，促使美资「班师回朝」，理应利好美元，然而美元却偏偏走弱。有人将弱美元联想到货币战，亦有人关注美国负债飈升，是否正削弱全球对美元的信心。如果「印银纸」能医百病，全球经济学家也毋须伤脑筋。量化宽松只是「止痛药」，让华府可以用时间换取空间，处理经济结构问题，诸如过度举债、贫富悬殊等，只是华府明显未有把握这段时间兴利除弊。

牛市有尽时，债息持续上升，早晚也必会影响股市，关键是美国通胀会否显著加剧，惟目前各方都未敢断言。自2015年底以来，联储局已先后5次加息，本港银行一直未有跟随，理由是市场仍然充斥热钱，令拆息维持在低水平，然而一旦美国通胀升温、联储局决意加快加息步伐，本港股市楼市是否仍能置身事外，实属疑问。过去1个月港股升势甚急，不少散户头脑发热、胆大心雄，忽略风险，这次环球股市暴泻，正好让股民冷静一下。（完）

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