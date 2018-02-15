港报社评：单靠诱因自愿，难促食肆减盐--明报2月15日

今天是年三十大除夕，先向各位读者拜早年，祝愿龙马精神身体健康。农历新年期间，不少市民都会出外用膳，然而要食得健康却非易事。政府成立「降低食物中的盐和糖委员会」快满3年，可是本港食肆食物高盐高糖依然普遍，消委会最新公布的粉面钠含量测试，再次突显有关问题。市民长期过量摄取盐和糖，不仅有损健康，长远也会加重医疗系统负担。外国经验说明，推动减盐减糖，单靠鼓励食肆和食品生产商自愿参与，难有显著成效，政府有必要采取更加积极有为的措施，不应因为「保母政府」标签又或业界阻力而放弃有所作为。

港人平均每天盐和糖的摄取量超出世卫标准一倍。近年消委会已多次提到，市面不少食品高盐高糖，去年一项测试便发现，10款港人常吃的小菜中，不少属于高钠（高盐）或高脂，如果一日三餐均在食肆用膳，即使选择看似较为清淡菜式，钠摄取量仍可能严重超标。今次消委会与食物安全中心合作，测试10种亚洲风味汤粉面合共100个样本，发现有76个样本的钠含量，高于世卫建议成人平均每日摄取上限，其中一款麻辣米线更是超标8倍。

高盐可致高血压，增加心脏病、中风和慢性肾病风险，穷人常吃快餐和罐头等食物，摄取过量盐分风险尤高。数年前，世卫定下2025年「减盐三成」的目标，希望各地政府采取适当的财政政策和规管，确保食肆和生产商提供更健康食物。本港人口老化，当局若不及早强而有力推动减盐减糖，未来将有更多市民患上各种慢性疾病，加重公营医疗系统负担，推高政府医疗开支。

无可否认，过去10多年政府确有推出一些措施，鼓励健康饮食，然而每每雷声大雨点小。例如2007年，政府推出「有营食肆」计划，方便市民更容易找到健康食肆，可是参与计划的商户寥寥；2015年，政府成立「降低食物中的盐和糖委员会」，然而迄今仍未交出令人满意的成绩。早前委员会向区议会拨款450万港元，推广低盐低糖，惟有地区人士批评当局宣传不足；有委员甚至认为委员会不够活跃，开会次数太少。

委员会期望今年第二季推出的「预先包装食品『盐/糖』标签计划」，可以提高市民选购健康食品的意识，然而措施成效仍属未知之数。根据标签计划，任何包装食品只要符合「低盐」、「无盐」、「低糖」及「无糖」定义，均可加上相关标签，好让消费者更易识别，有大型食品公司表示愿意参与。当局相信标签制度可以鼓励厂商推出更多健康产品，然而有关计划仅属自愿性质，究竟有多少食品商响应，仍待观察。另外，标签计划只涵盖包装食品，政府是否有决心处理食肆食物高盐高糖问题，同样叫人关注。

政府向高糖高盐说不，无可避免会损害某些业界人士利益，当局必须迎难而上，借监外国的强制措施和经验，不能只靠提供诱因讲「自愿」。2012年，加拿大政府针对94类加工食品，定出减盐目标，供生产商参考。事隔4年，加国卫生部门研究证实，这类自愿性质的减盐措施成效甚低，近百种加工食品只有一成多达标。目前消费者必须细阅包装食品背后的说明，始知糖盐及饱和脂肪含量。最近加国政府便考虑参考烟草警告标语，规管包装食品，但凡糖、盐或饱和脂肪含量超标，就必须在包装正面显眼位置贴上高糖、高盐等警告标签，只有少数包装食品可以豁免。有关主张难免惹来争议，可是政府有责任协助消费者更快更易作出健康选择。加拿大政府这项大胆倡议，值得特区政府密切留意。

一些论者崇尚「小政府」，反对规管高盐高糖食物，强调不应走上「保母国家」（nanny state）之路，连吃什么也要处处规管，将民众当成没有独立判断能力的小孩。然而世卫指出，改善饮食习惯不仅是个人责任，也是社会责任，政府没理由撒手不管。纽约市政府规定，快餐店必须在餐单注明各款食物卡路里水平，有关做法最初也惹来「保母政府」非议，惟时至今日已愈益得到公众接受。

改变公众饮食习惯，需要宣传教育，也需要食肆配合，小至不在餐桌放置食盐或酱油，大至提醒消费者留意某些食物含盐量高，都是值得考虑的做法，目前特区政府以「非立法非强制」方式推动减盐减糖，太过保守被动，难有成效，必须调整方针。数年前，纽约卫生局向大多数连锁食肆下达指令，餐单上的高钠食物，必须加上三角形标记，提醒食客。有关措施如同揭示哪些食肆提供最多高钠食物，惹来全美食肆联会反对，对簿公堂，最终纽约法院裁定卫生局胜诉，确认高钠标记不过是向消费者提供「有益资讯」。本港食肆食物普遍高盐高糖，特区政府不妨考虑纽约的做法。（完）

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