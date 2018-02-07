港报社评：参与平昌冬奥难减北韩压力--信报2月7日

平昌冬季奥运会即将揭幕，北韩暂时收敛嚣张，搁置试射洲际导弹之类的挑衅态度，摆出向东道主南韩示好的和平姿势，不但派出运动员参与这四年一度的国际体坛盛事，还议定由「宪法上的元首」金永南率团出席周五的开幕礼。年届九十高龄的金永南虽然并不掌握多少实权，但名义上是执政劳动党排名仅次于委员长金正恩的中央委员会政治局常委，算是历来访问南韩的最高级官员，反映北韩实实在在有意藉此机会突破其孤立处境。

平昌冬奥举办之时，运动员的表现固然是主要亮点，不过既然有罕见的北韩团队适逢其会，各国元首的交流亦当为举世瞩目的焦点所在，当中尤以中美日韩领导人与平壤代表的互动最惹人关注。南韩总统文在寅如无意外将热情款待，向北韩团队展现血浓于水的情谊，至于其盟友美国，恐怕会令到金永南一干人等感到尴尬，因为代表美国亲临平昌冬奥的副总统彭斯身边有一位特别嘉宾。

彭斯早已透过幕僚向传媒放话，此行的目的是要防止北韩骑劫冬奥，提醒国际社会，平壤所做的一切都只是「骗局」。彭斯邀请同行的特别嘉宾是美国大学生瓦姆比尔（Otto Warmbier）的父亲，其儿子曾遭北韩囚禁逾年，释放时已处于昏迷如植物人，回国一周后离世。死者父亲跟彭斯一起现身，对于北韩来说是强烈的控诉讯息。

北韩之所以愿意参与平昌冬奥，说穿了，无非看准南韩是最容易让该国纾缓国际制裁压力的切入点，要是「两韩和平」成为「有市有价」的卖点，说不定基于同文同种的同胞爱，首尔又会源源不绝提供各式各样的资助，从而影响其他国家对禁运「高抬贵手」。然而这样的如意算盘看来无法打得十分响，首先是美国始终以强硬口吻招呼北韩，并且配合不少实际行动牢牢紧箍，其次是传统盟友中国亦不见得有放软手脚的迹象。

刚两天前的二月五日，中国商务部、工业与信息化部、国防科技工业局、国家原子能机构与海关总署等等五个部门，共同发出最新一份禁运清单，即日起禁止向北韩出口与大规模杀伤性武器及其运载工具相关之材料和技术，涵盖数十件产品，包括水下空气滤净器、非民用飞机飞行状况模拟装备，以及非消防人员使用之防毒面具等等。

美国是继续声色俱厉，中国是根据联合国安理会决议依旧制裁，即使本来跟北韩关系比较友好的国家，近来也有纷纷割席的趋势。约旦政府日前宣布，与北韩断绝外交关系，这只不过是断交潮的最新一例而已，去年九月起，科威特、卡塔尔和阿联酋已相继与北韩割断邦交。人人心知肚明，这背后少不了山姆大叔之巨大手影。

马来西亚本来亦是北韩难得的友邦，可是金正恩同父异母的兄长金正男去年二月在吉隆坡国际机场被刺杀，两国关系登时闹僵，后果是马来西亚切断北韩的进口贸易。

北韩是一个「穷得只剩导弹」的国度，如今无法再利用向他邦输出劳工赚取外滙，财政短绌更形恶化。从这个角度研判，北韩尤其需要在南韩方面找到突破点，不得不藉平昌冬奥演好一台七情上面的大戏。

金永南以「宪法上的元首」身份出席开幕礼，到底还有没有深思熟虑的后着？毫无疑问大有玄机，然而纵使文在寅多么愿意跟北韩强调「以和为贵」，客观条件仍然有极大局限，毕竟是战是和的主动权不在青瓦台手里，没有长驻航空母舰战斗群的美国同意，北韩根本无法利用南韩捞到什么油水，何况中国在朝鲜半岛无核化的大前提之下，亦不太可能赞成南韩为北韩「放水」。

迄今所见，北韩没有因为参与平昌冬奥而有减轻压力的机会。（完）

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