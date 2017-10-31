港报社评：参考科索沃经验，加独远未成气候--信报10月31日

上星期，欧洲诞生了一个「新兴国家」，然而一小时之后即被「强制亡国」。所谓新兴国家，指的是企图脱离西班牙中央政府管治而自行建国的「加泰罗尼亚共和国」，当地自治区议会单方面宣布独立，莫说西班牙首相拉霍伊（Mariano Rajoy）不同意，马上启动宪法第一百五十五条收回加泰自治权，连国际社会包括欧盟和美国等等亦不支持，纷纷站在拉霍伊同一阵线，力挺马德里维护国家统一，强调全世界只有一个西班牙。简言之，加泰不能独立，换来的是孤立。

欧美各国几乎意见一致，均赞成西班牙镇压分离主义者的独立运动，但也有「异类」，对此感到愤怒的是其中一个欧洲国家，她的名字叫塞尔维亚。该国总统武契奇（Aleksandar Vucic）狠斥欧盟伪善，质疑他们采取双重标准，原因是当年科索沃脱离塞尔维亚独立，各国咸表支持，现在则反对加泰罗尼亚独立，塞尔维亚和西班牙得到的待遇明显有天渊之别。

面对双重标准的指控，欧盟没有太多反驳理据，只能搬出「西班牙是欧盟成员国，塞尔维亚不是」来打圆场。

事实上，欧盟以至美国都是采双重标准，而且参考科索沃的建国经验，加泰独立运动远远未成气候，欠缺的是三项条件：民意授权、流血战争和各国承认。

二○○八年二月十七日，原本属于塞尔维亚一部分的科索沃地方政府单方面宣布独立，得到美国和多数欧盟国家承认，最关键原因是当地经历过一场种族清洗的劫难，史称科索沃战争。

早在战争爆发之前，科索沃已经酝酿独立，因为那是一片跟塞尔维亚格格不入的土地，种族多数是阿尔巴尼亚裔，信仰主要是伊斯兰教，历史背景是二战期间，科索沃曾经被划入由意大利控制的阿尔巴尼亚，战后才再度拨归南斯拉夫辖下的塞尔维亚。酝酿独立的科索沃没有得到自治权安抚，反而受到打压，地方政府于一九九一年自行举办独立公投，赞成票多达百分之九十九点九八，不过情况跟现在的加泰罗尼亚差不多，没有外国政府承认，唯一的例外是阿尔巴尼亚。

转捩点是塞尔维亚出现了一位被称作「巴尔干屠夫」的总统米洛舍维奇（Slobodan Milosevic），他以「国家主权不容分裂」为名出兵维稳，科索沃则组成叛军对抗，冲突造成大量无辜平民被杀。战争招来以美国为首的北约高调介入，一九九九年大规模空袭七十八日之后，米洛舍维奇同意撤军，科索沃交由联合国接管，名义上仍然是塞尔维亚领土，实际上却拥有高度自治权。事隔八年之后，就来到了科索沃地方政府单方面宣布独立的一幕。

若说加泰独立不合法，那么科索沃独立合法吗？这个问题曾经由塞尔维亚诉诸联合国国际法院，结论是「独立」虽然无法可依，但「宣布」独立则无法可禁，所以科索沃此举并不违反《国际法》。大家心知肚明，国际法院捉字虱，以满足欧美各国支持科索沃独立的愿望，然而不违反《国际法》始终不同于符合《国际法》，所以至今仍然有不少国家拒绝承认科索沃是一个独立国家，包括「感同身受」的西班牙，而这个欧洲最年轻的国家尚未获接纳成为联合国会员。

同样位处欧洲又同样企图独立的加泰罗尼亚，根本无法复制科索沃建国之路，他们连最基本的民意授权亦不能达成，遑论战争洗礼，一步登天似的单方面宣布独立，无异于缘木求鱼，各国政府不承认乃意料中事。尤其值得咀嚼的是，欧盟和美国实实在在就是双重标准，科索沃乃「敌人的敌人」，所以成为朋友；加泰独派则是「朋友的敌人」，建国梦不可能受到祝福。（完）

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