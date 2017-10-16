港报社评：双十讲话软中带硬，宪改既为选举也为独--明报10月16日

台湾总统蔡英文上周在双十庆典的讲话中，对于两岸议题并未有所谓的「新论述」，而是重复其「新四不」立场，即「善意不变、承诺不变，不会走回对抗的老路，但也不会在压力下屈服」，呼吁两岸寻求「互动新模式」。但她却用了以往罕见的大篇幅强调「国防军备」，「强化战力而不求战」。给人的印象是有软有硬，似乎避免给中共十九大及特朗普访京制造话题。不过，这篇讲话似软还硬，加上岛内有关宪政改革的讨论渐趋热烈，对两岸关系和地区安全的冲击值得关注。

对于蔡英文的「双十讲话」，大陆国台办的回应是：「台湾当局不论提出什么模式、主张，关键是要说清楚两岸关系的性质这一根本性问题，确认台湾与大陆同属一个中国的核心认知。」这一回应未提「九二共识」，民进党有人竟为此沾沾自喜，但如果大陆对台政策从允许「一中各表」的「九二共识」，变成只剩下更为严苛的「一中」，对主张台独的民进党来说，真不知何喜之有。

与蔡英文去年首个「双十讲话」对比，「中华民国宪法」、「两岸人民关系条例」、「九二会谈的历史事实」等词语，今年都未再提起，连前总统马英九都指出，如果这是刻意回避，就「非常严重」。蔡在讲话中反而罕见地大篇幅强调三军24小时战备、准备迎战等防务话题。这一减一增，向北京传递的，很难说是什么善意。至于她在宣布由亲民党主席宋楚瑜代表台湾出席今年亚太经合组织（APEC）峰会时强调，愿在APEC架构之下，与大陆进行善意的互动与合作，云云，听在坚持两岸问题不能在国际多边场合谈的北京领导人耳中，更是哭笑不得。

另一边厢，蔡英文上月在民进党党代会抛出宪政改革的议题之后，现于台湾社会引发了热烈讨论。涉及统独的议题十分敏感，随时牵动两岸关系和地区安全的神经。

台湾宪改议题涉及不同层面，相对单纯的投票权从20岁降至18岁、各县因人口多寡导致的「票票不等值」等议题，属最浅层面的宪改；第二层面的改革则是将目前的「双首长制」改为「总统制」或「内阁制」；第三层面也是最深层面的改革，就是推动「国家正常化」，即涉及两岸关系的定位。

由于台湾与大陆分治已长达68年，岛内政体的任何变更，即使表面看只是提升效率、扩大民主，实际上都或多或少触及统独这根敏感神经。1990年代初的修宪，在废除「万年国代」的同时，也切断了台湾政坛与大陆的连结；1997年的修宪，虚化台湾省政府，将中华民国与台湾合为一体。民进党独派大老林浊水就坦言，民进党推动总统直选「最原始的目的是希望透过总统直选的过程凝聚台湾人民的国家认同」。可见台湾的宪改，并不只是政治制度的改革那么简单。

虽然有权谋分析指出，蔡英文的修宪是为2020年连任扫平政治障碍，如果走内阁制的修宪方向，作为民进党主席，蔡英文可成为修宪后的首任台湾总理，既可打破总统连任的任期限制，又可令无政党背景的柯文哲陷入要么泡沫化要么仓卒组党的两难困境，以及令缺乏领袖、凝聚力大减的国民党更加边缘化。而在绿营看来，总统制固然可视为「台湾国族主义」建构的投射，以及落实国民主权的重要象征，内阁制则更符合台湾建构「公民国族主义」的精神，更能彰显两岸制度差异的关键所在。

不过，作为中美之间的一个棋子，台湾很难对自己的前途命运真正自主。特朗普当选美国总统之初，一度想质疑「一中」，但后来与习近平首次通话时已经重新确认。他下月的访华之行，预料在台湾问题上也不会有惊人之举或突破。倒是美国国务院上月底从官网介绍台湾的页面上撤除青天白日满地红旗图案，尽管美方称其政策并无改变，但似乎并非完全是无意义的动作。

中美经过1996年在台湾海峡险些擦枪走火的教训，近20多年对台海「维持现状」的政策基本达成共识。随着中国大陆政经实力愈来愈强，台湾地位愈发孱弱，渐走下坡之路的美国，与中国摊牌的代价会愈来愈大。北京如果对台湾问题保持信心的话，就毋须改变现行政策，即划定台独红线，同时促进两岸经济文化融合。当美国发现对台的安全承诺，已到了无法兑现的时候，两岸情势恐怕就会发生变化。虽说2020武力攻台之说过于夸张，但两岸情势逆转恐怕不再是遥遥无期。北京让立场强硬的驻联合国大使刘结一接掌国台办，未来大陆的对台政策取态，已可一窥端倪。

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