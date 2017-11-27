港报社评：反腐不应政治挂帅，依法治国不枉不纵--明报11月27日

中共中央宣传部副部长鲁炜上周「涉嫌严重违纪」接受调查，成为中共十九大之后「落马」的首名正部级官员。由于他曾任中央网络安全和信息化领导小组办公室（中央网信办）主任，是中国互联网的「大总管」，此事在海内外引起了广泛议论。从中纪委及官方传媒发出的言论看，鲁炜垮台虽然一定有涉及金钱的贪腐因素，但主要原因，还是政治上出了问题。

《中国纪检监察报》对鲁炜落马的评论文章明确指出，「他的落马让人联想到今年上半年中央巡视组对中央网信办开展的『机动式』巡视」，又指「不要以为昨天犯的事今天就无人再问，不要以为自己能够捂着盖着相安无事，该领受的惩罚迟早会来」。这也就明示，鲁炜落马事关其任中央网信办主任时的行为。

鲁炜自2013年担任内地互联网大总管的3年期间，当局对互联网管控日渐加强，不仅封锁境外网站，严格审查过滤网络内容，网上言论尺度也不断收紧，打击网络大V等意见领袖的「清网行动」，更招来国际诟病，引发网民批评。不过，自从他去年6月卸任中央网信办主任以后，内地互联网管控并未有丝毫放松，反而变本加厉，可见鲁炜时期的严刑峻法，并非其个人行为。

今年6月，中央巡视组就在巡视后指中央网信办贯彻落实中共总书记习近平指示和工作要求「不够坚决、不够及时」、「政治责任感不强，落实中央网信工作重大决策部署不够到位」、「政治担当缺失」、「维护政治安全不够有力」、「政治生态不良，存在『小圈子』问题」等。由此可见，「政治问题」才是鲁炜今次落马受查的主因。

去年以来，中共在查处涉及贪腐高官时，愈来愈多地突出「政治问题」，在查处全国政协前常务副秘书长孙怀山、天津市前代理书记黄兴国、辽宁省委前书记王珉、北京市委前副书记吕锡文等人的通报中，都出现了「严重违反政治纪律和政治规矩」、「妄议中央」等字眼。十九大期间，中证监主席刘士余在发言中，更公开批前两任重庆市委书记薄熙来和孙政才、中央政法委前书记周永康、全国政协前副主席令计划、两名中央军委前副主席徐才厚和郭伯雄等人「阴谋篡党夺权」，令人「触目惊心」 。在中共十九大展览中，上述高官的被查处也被形容为「消除重大政治隐患」。

回顾历史，自中共建政头40年的历次运动中，受整肃高官都以政治罪名被罢黜。从高岗、刘少奇到林彪、「四人帮」，从华国锋到胡耀邦、赵紫阳，无不如是。但自从八九六四后，中共对高官的整肃不再控以政治罪名，从北京市委前书记陈希同，到上海市委前书记陈良宇，以至后来的薄熙来、周永康、徐才厚、郭伯雄、令计划等人，官方对外公布的罪名都是贪污受贿渎职等刑事罪名，反映中共力图淡化党内斗争的政治色彩。

但自去年起，内地又开始强调对贪官的政治指控，如指控孙政才的「六宗罪」就包括「丧失政治立场，严重践踏党的政治纪律和政治规矩」、「讲排场、搞特权」、「选人用人唯亲唯利，泄露组织秘密」、「官僚主义严重，庸懒无为」等政治指控。

值得注意的是，一直被视为中共反腐利器的中央巡视组，近年也将巡视重点转向「党内政治生活」，去年以来，巡视组到一些省区市「回头看」后，就指天津市「思想政治建设薄弱，少数党员干部理想信念丧失，不信马列信鬼神」，辽宁省「一些领导干部肆无忌惮拉帮结派，不同程度存在『小圈子』、搞『帮派』现象」，广西则被指「落实中央重大决策部署不到位，扶贫脱困存在数据失真、项目不准」。

中央巡视组在对高校的巡视，也把重点放在「是不是在思想上政治上和行动上同以习近平为核心的党中央保持高度一致？是不是把思想政治工作贯穿教育教学全过程？是不是认真落实民主生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度？」等方面。

从政治上打倒到反腐肃贪刑事化，反映的是「去政治化」的倾向，现在由反经济腐败向反政治腐败倾斜，反映了中共仍然是一个「讲政治」的政党。不提政治罪名时不等于背后没有政治，现在将政治因素摆上枱面应该更增加透明度。只不过，政治正确是中共的「家事」，在强调依法治国、依规治党的今天，人们希望对贪官的惩处不应忽略法律程序，以事实为依据，以法律为准绳，勿枉勿纵，切忌因政治因素干扰法律的实施。反腐肃贪在阳光下进行，让人民大众感受到法律的威慑力的同时，也感受到法律的公平正义，如此，才能让国人对反贪腐风暴保持信心，赢得长久的支持。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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