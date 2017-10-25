港报社评：发展智慧城市有助纾缓车位不足--信报10月25日

政府早前建议提高交通违例罚款金额，不过昨日在立法会遇到反对声音，大部分调整建议暂时搁置。运输及房屋局副秘书长罗翠薇表示，理解议员关注现时泊车位不足，政府愿意「踏出重要一小步」，未来会再与议员跟进其他罚则。说是妥协让步也好，说是从善如流也罢，此事反映政府其实心知肚明，车位不足是香港交通问题的一大症结。

立法会审议交通违例定额罚款的小组通过动议，仅同意提高五项罚款金额，包括在限制区上落客、非法进入黄格路口，以及在巴士或小巴站停车等等，新罚款额是四百元或五百六十元，加幅亦较原本的建议减半，由五成下调至百分之二十五。

至于政府建议提高罚款金额的其余九项违例事项，包括违例泊车、违例在收费表车位泊车等等，小组通过动议，暂时搁置调整建议，直至政府解决泊车位供不应求问题。政府接纳议员意见，稍后会将修订建议再提交立法会大会审议。

对于很多司机及驾驶者来说，不是故意干犯法例，奈何合法车位僧多粥少，只好冒着收到「牛肉乾」的风险违泊。议员反对提高罚款的理据正正在此，难得政府面对现实，没有霸王硬上弓，或多或少是现届政府「与民共议」的良好征兆。然而，面对现实只是第一步，下一步是如何改变现实，要是政府在社会规划方面缺乏突破困局的新思维，车位不足的问题恐怕一时三刻无法解决。

本港领牌车辆数目由二○○六年起，十年增加百分之三十五至七十四万六千架，当中私家车数目跃升百分之四十五。车辆多了，车位却没有相应增加，现时私家车泊车位与车辆的比例，由二○○六年的一点五一，下降至去年的一点一三。亦即是说，私家车愈来愈难泊车，导致车位售价拾级而上，动辄百多二百万元，三四百万元亦不鲜见。

运输及房屋局局长陈帆早前称，当局正研究增加停车位，考虑在车流较少道路，把慢线划为晚间停车位，并且研究将工商大厦上落货区在晚间改划为停车位，又与教育局商讨，让校巴于晚间停泊校园的可行性。这些计划不妨一试，但实际效果肯定是治标不治本，更加彻底的做法是大量兴建停车场。问题是，香港严重缺乏土地，住宅尚且不够，大量兴建停车场说易行难，如何是好？那就要运用新思维，例如有议员提出善用天桥底空间，不失为解决问题的其中一个方向。天桥底兴建停车场理论上完全行得通，关键是政府有没有智慧和魄力在法例上拆墙松绑。

特首林郑月娥的《施政报告》提出发展智慧城市，其实上届政府已有相关概念，尝试以东九龙作为试点，其中一项措施是透过手机应用程式发放区内停车场资料，让司机知道何处有空置车位。可是，东九龙区内的停车场大多属于旧式设计，无法提供连线数据，智慧城市云云，仍然是纸上谈兵。

林郑版本的智慧城市若要成功，必须突破盲点，利用大数据新技术解决旧问题。以泊车问题为例，如果司机能够根据手机应用程式知道附近哪里有停车场，场内哪里有车位，一来节省时间，二来可望减少违例泊车，对于纾缓路上交通自然是莫大裨益。

为了打击违泊，警方不断出动，有时一日之内共发出超过一千张告票，不管罚款金额有没有增加，收到牛肉乾的司机无不叫苦。不过说到底，警方勤于发告票不等于违泊问题会改善，受罚的司机大概会说，有头发无人想做瘌痢，如果有足够车位，谁也不想冒抄牌之险违泊。

总而言之，政府愿意面对车位不足的现实是好事，接下来就看官员有没有智慧，让香港发展出智慧城市 。

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