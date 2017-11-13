港报社评：只重眼前利益，美国隐然退出亚太领导角色--明报11月13日

美国总统特朗普这次亚洲行，受到从来没有过的高规格接待，恭维的背后，可能隐藏的是「不敢恭维」；虽然取得破历史纪录的贸易订单，特朗普以威胁代替磋商的一番豪赌，将会输掉美国在亚太地区的领导地位，这个领导地位的缺失，甚至可能会导致地区的不稳定，届时，特朗普的这番风光，将会成为日后对他声讨的根据。

特朗普亚洲行的第一站，日本首相安倍给予的款待，除了一般的元首规格外，还有显示私人关系的一起打高尔夫球，以及用进口美国牛肉制作的汉堡包。特朗普笑咪咪地说美日之间的贸易不对等，要求汽车生产商把更多的制造厂放在美国，但安倍没有积极的回应。

特朗普最高兴的莫过于北京之行，中国的「国事访问+」款待规格，加了帝王式的待遇，令他在故宫享受「私人」游览、书房闲聊及内廷进餐，全程由习近平主席陪同，让特朗普飘飘然地感到自己俨然兼具古代帝王和现今更高的权力，其兴奋之情溢于言表，不但在社交媒体上发文赞赏，更一改过去对中国的严辞厉色。中国给他的2500亿美元贸易投资协议清单，足够让他回到美国向民众邀功。

特朗普此行最大的败笔是在亚太经合会议（APEC）上的讲话，他在演说中把主要的国家逐一赞扬一番，说到菲律宾的成就，可能真的找不到有什么好说的，就说菲律宾拉近男女性别差距最令人骄傲，虽然也迎来一些掌声，相信连菲律宾人也感到不好意思承认。

特朗普不但对APEC成员国逐个美言，就连并非会员国的印度也带上，表扬印度总理穆迪非常成功地把这个人口超过10亿的、全球最大的民主国家团结一致，经济增长也十分惊人。无事献殷勤，当然是跟他推销新的印太地区（Indo Pacific）概念有关，这也成为他抛弃传统的亚太地区的嫌疑。

特朗普来亚洲出席APEC峰会，处处提出的却是印太地区。把印度拉入美国同盟的版图，并不一定会减损美国对这个地区的影响，但对于亚太地区的国家来说，毕竟新的提法会增加不确定因素，或许会怀疑美国不再以亚太地区为重。他上任后立即宣布退出的跨太平洋伙伴关系协定（TPP）谈判，不但让原来寄予厚望的其他11个成员国有被背弃的感觉，更加让其他认为美国仍然信守自由贸易精神的国家心寒。目前TPP在没有美国参与下，剩下来的11国达成框架协议，由于是日本主导，还声明可以让美国重新参与留有余地，但特朗普外交做法给人的印象是，交易式的盘算多一些而缺乏通盘的格局考虑，对于没有眼前利益的事情，他都会敬而远之。

特朗普在APEC的讲话，强调美国优先，总而言之就是让人家买美国货，为美国工人提供就业机会。他说，以公平和互惠原则，重新厘定跟亚太国家加强友谊和商业的新型伙伴关系。然而，他指控所有国家跟美国的贸易关系都是不公平和不对等的，而重新建立关系的手段是通过「威胁」，威胁向不顺从美国主张的国家施以惩罚性关税。

美国过去成功的经验是，在制订国际秩序、分享共同价值观念，以及以实际行动整合一个地区的持续发展，发挥带头和领导作用。而今特朗普抛弃这套传统的做法，不通过谈判磋商去达至双边和多边共识，而是通过恫吓让贸易伙伴屈从，这种做法，在美国仍然拥有强大的军事和经济实力的情况下，仍然行得通，但这绝对不是可持续之道。

特朗普在APEC的讲话中，只讲贸易关系一个主题，只字不提地区安全、地区和平等传统上美国总统都会提到的说法，这些说法其实是表明美国对地区有所承担，也就是领导地位。而今特朗普放弃对亚太地区安全作出任何承诺，长远来说，会令区内国家和地区不敢对美国存以寄望。

美国上届政府提出要重返亚洲，或者亚洲实力再平衡，特朗普不弹此调，虽然不能轻言马上会出现领导地位真空，但在领导地位缺失的情况下，本来存在的各种矛盾会升级，西亚国家目前跟伊朗的冲突，可以作为东南亚和东北亚可能发生冲突的先兆。

特朗普目前在国内遭遇各种政治压力，他在外交和贸易方面要尽快取得成绩以转移国内视线，这是最简单的做法，但采取的手段则是短视的。国际舆论目前纷纷将目光转向中国，拿习近平跟特朗普比较，以中国对全球化、自由贸易等等政策跟美国的保护主义相比，也并不一定恰当。中国目前的实力不能跟美国相比，中国也未必有主观意愿急于去填补美国留下来的所谓权力真空，周边国家更加不想看到中国在短时间内成为地区领导者，在这种情况下说「中国赢了」，与其说是对中国的恭维，更准确的说是要求中国承担更大的责任，真正的呼声是要美国抛弃独善其身的做法。

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