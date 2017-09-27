港报社评：台独主义者谈亲中，赖清德盼左右逢源--信报9月27日

台湾的新任行政院长赖清德昨日首度到立法院报告施政方针，国民党籍立委李彦秀问道，公民投票法是行政院的优先法案，是否赞成在公投法中纳入领土变更范围？而台湾的统独路线，是否能用公投决定？赖清德回答，他是主张台湾独立的政治工作者，也是务实的台独主义者，「我们已经是主权独立国家，名字叫中华民国，不会另行宣布台湾独立」，未来台湾前途必须交由台湾二千三百万人共同决定。

民进党籍的赖清德本来是台南市长，九月初原行政院长林全以「阶段性任务已见规模」为由请辞，总统蔡英文宣布赖清德接掌阁揆一职，他昨日发表此番言论，成为第一位公开主张台独立场的行政院长。

台独是非常敏感的话题，牵涉错综复杂的两岸关系，即使是民进党员，过往亦甚少在行政院宣之于口，为什么赖清德敢于犯禁？原因是他的台独立场跟传统论述稍有不同，并非摆明跟大陆对着干，反而强调两岸亲善，他的讲法是「亲中爱台」。

「亲中爱台」是赖清德今年六月还是台南市长之时提出的主张，当时已引起不少争议，连前总统马英九也瞠目结舌，因为「亲中」往往被理解为「卖台」，如何一方面「亲中」，另一方面「台独」，到底是友是敌，让不少人摸不着头脑。

昨日在立法院，亲民党立委陈怡洁追问赖清德，「亲中爱台」原则为何，这位院长表示，台湾是主权国家，与中国互不隶属，他的理念一直都没改变，「亲中爱台」是指以台湾为核心，对中国伸出友谊之手，表现亲善态度，透过交流增进彼此的「了解、理解、谅解、和解」及和平发展。

赖清德的论述，可以说是突破民进党传统两岸政策之窠臼，他早前甚至声称，废除「公投台独党纲」不是问题，承认「九二共识」也不是问题，关键是台湾民众不能接受「一国两制」。

蔡英文去年五月二十日上台执政以来，由于不承认「九二共识」，两岸关系处于冰封状态，马英九时代的「外交休兵」不复存在，台湾断交潮一浪接一浪，硕果仅存的邦交国例如巴拿马相继投向北京，得到蔡英文委以重任的赖清德主张「亲中」，能否释除大陆的疑虑？看情况，光是一个「亲」字无法解开死结，毕竟「爱台」的意思就是台独，北京不会轻易接受这款狡黠的「卖口乖」，除非赖清德在实际行动上交出功课，例如放宽大陆人士来台审查，甚至促使蔡英文承认「九二共识」，哪怕随之而来的「各自表述」仍然模糊不清。然而不管怎样，「亲中爱台」确是开拓了一定程度的想像空间，伸出友谊之手云云，最低限度减少了过往民进党与大陆之间的对抗性。

赖清德的论述未必能够免却北京的戒心，不过对于台湾民众而言，相信有其吸引力。赖清德独派色彩鲜明，并且在立法院公开宣示自己是务实的台独主义者，赢得绿营支持乃理所当然，如今他添上「亲中」一笔，即是向中间派靠拢，说不定连浅蓝人士也不反感。须知道，假如是国民党员提出「亲中」，必定会像马英九所言被理解为「卖台」，但这样的讲法来自主张台独的民进党人之口，民众的理解必定截然不同，「亲中」只不过「睦邻」而已。「亲中爱台」有机会左右逢源，可见赖清德被冠以「赖神」绰号并非浪得虚名。

有人猜测，现已贵为阁揆、五十八岁的赖清德终究不是池中物，其目标很可能已放在二○二○年总统大选，要是「亲中爱台」果然收到团结之效，让主张两岸统一的人拥抱「亲中」，让主张台独的人拥抱「爱台」，那么这位行政院长不排除真的可以「一遇风云便化龙」。不过，另一关键始终要看北京的反应。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘