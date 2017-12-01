港报社评：吕丽瑶勇气不应辜负，性侵零容忍不能空谈--明报12月1日

香港田径队跨栏好手吕丽瑶表示，初中时曾遭教练性侵犯，呼吁遭遇相似的受害人站出来，不再姑息养奸。吕丽瑶的勇气令人动容，不少组织机构都强调，不会纵容任何形式的性骚扰性侵犯行为，然而是否说到做到，却是另一回事。近年一些学校和机构引入「防止性骚扰政策」，可是往往缺乏具体措施，流于空谈，无力保障儿童免受侵犯。吕丽瑶勇敢站出来，需要的不是掌声，而是各界坐言起行，确保「性侵零容忍」不会只是漂亮口号。

过去数月，性侵问题在国际社会惹来颇多关注和报道。荷李活电影大亨韦斯汀被指性骚扰或强奸数十名女性，引发全球骨牌效应，数百万人在社交媒体透过「#MeToo」标签，诉说性侵犯不幸经历，还牵出了美国体坛大丑闻。美国多位奥运金牌体操女将表示，曾遭队医纳沙性侵。纳沙承认性侵7名女性，面临最少25年监禁。今次吕丽瑶公开不幸遭遇，正是受到「#MeToo」女权运动启发。

过去本港体育界甚少传出性侵事件，究竟是人人复礼克己，还是因受害人哑忍，难以断言，不过吕丽瑶显然相信同类事件是存在的。名教练少如凤毛麟角，收徒无数，若有人心术不正，利用地位身分满足个人欲望，受害者未必只得一两人。纳沙在美国体操协会工作30年，指控他性侵的女性便超过125人。吕丽瑶勇气可嘉，令人敬佩，无论是其母校还是相关体育机构，都应彻查真相；吕丽瑶亦不妨再行前一步，报警求助，让执法机构跟进，这对于鼓励其他受害人站出来，相信也甚有帮助。

很多人常将哑忍性侵，与文化因素拉上关系，容易忽略了伦理权力关系不平等，才是真正关键。关注团体指出，大多数受害人与侵犯者都是认识的，侵犯者往往利用受害人的信任，伺机侵犯。由10多年前的神父性侵丑闻，到近年一些惹人注目的案件，诸如补习老师性侵学生等等，但凡相处关系紧密、尊卑地位分明、权力严重倾斜的地方，一旦发生性侵，受害者尤其痛苦，觉得求助无门。台湾女作家林奕含不堪性侵经历自杀，正是一例。

跟老师与学生相似，教练与年轻运动员的关系，同样既密切又重尊卑。教练陪伴运动员一起奋斗成长，亦是运动员最信任的人，关系可以亲如家人，道德操守非常重要，不能有任何歪念。吕丽瑶表示，当年遭教练性侵之后，还有跟他来往，每年给他庆祝生日，正正反映了在师徒尊卑关系之下，受害人充满无力感，还要装作若无其事，委屈如此，情何以堪。 一石激起千层浪，吕丽瑶公开自己的遭遇，唤起社会对性侵儿童的关注，其母校和屈臣氏田径会均采取跟进行动，多个体育机构也表示对性侵行为零容忍，例如香港体育学院便表示，有按国际标准采取保护儿童措施，包括制定员工专业操守守则、设有保护儿童及处理投诉机制，以及在招聘过程加入性罪行审查机制等。

为吕丽瑶鼓掌、呼吁受害者不要哑忍，并没有多少难度，真正考验是如何贯彻做到「性侵零容忍」。精英体育竞技讲究成绩，若有知名教练涉嫌行为不当，体育机构会否严厉整肃，还得看管理层的决心。由于教练需要指导运动员的动作，容易有身体接触，灰色地带甚多，若要存心找藉口包庇侵犯者，其实并不困难。美国体操金牌女将马露妮公开性侵遭遇后，美国体操联盟称赞她勇敢，可是有传媒却质疑，美国体操联盟长期对性侵问题视而不见，甚至涉嫌包庇侵犯者。

关注团体指出，有关导师或教练的性侵个案，一般共通点是相关机构没有采取双教练或双教师制，事发时亦没有其他人在场。招聘好教练既不容易又要金钱，对一些学校和团体来说，采取双教练制有现实困难，不过如何避免校外独处瓜田李下，却绝对可以透过行为守则规范及防止。

近年部分体育机构和学校引入「防止性骚扰政策」和行为守则，保护未成年人士，可是作用却受到质疑，例如有些「防止性骚扰政策」仅属原则陈述，并无具体措施，投诉机制则流于粗疏，纪律处分太过宽松，投诉人遭毛手毛脚，可能反过来被质疑「自我意识过剩」，陷入窘境。数年前有调查发现，本港近半学校没有「防止性骚扰政策」，不少学校均表示「没有急切需要」，连非牟利社福机构也出现类似情况，反映社会对防止性骚扰性侵犯意识不足。虽然6年前政府订立了《性罪犯定罪登记册》，针对一些容易接触儿童的行业，方便雇主查询，惟没有硬性规定准雇员必须交代，被指力度不足。保障儿童免受性侵犯，处理有必要从严从紧。（完）

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