港报社评：商品转势两底因，谈格老“爆煲论”--信报8月3日

港股连升七个月后，八月开局气势如虹，昨天尾段虽遇回吐压力，但连同七月最后一个交易日（本周一），恒指三天累涨627点，周三收报27,607点，再创26个月新高。

踏入2017年下半年，环球资金流向出现较明显的趋势，大方向离不开美元显着转弱促使资金加速投入新兴市场，以及大宗商品价格强劲反弹。这从美滙指数、MSCI新兴市场指数，以至包括多只内地资源股的恒生国企指数近期走势可窥一斑。

恒指、国指表现悦目，「大时代」重临之说甚嚣尘上。撇除港股超买与否，又或贪婪会不会令股民渐失理智等问题不谈，单以资金流向角度而论，投资者确有理由乐观。然而，更值得关注的是，商品价格与环球经济相关性强，且是通胀主要源头之一，当中铜、铝、钢铁等基本金属或原材料广泛应用于工业生产及建筑活动，其价格走势既能预示全球经济盛衰，同时也是央行厘定货币政策的一个重要参考。

以美元标示的商品价格，除了受供求因素牵引外，对美滙走势亦十分敏感，而且倾向背道而驰。美滙指数近期持续转弱，而商品价格及资源股则愈走愈勇，其中铜价创出两年新高，市场焦点很自然地落在商品跟美元的逆向关系上。可是，有一点必须注意：美滙指数年初曾高见103.2点，但随即在这个水平见顶，此后拾级而下。换句话说，美滙下跌势头近期虽有转急迹象，惟弱势早于年初开始。

在钟摆的另一端，由十九种主要商品组成的汤森路透核心商品CRB指数（Thomson Reuters Core Commodity CRB Index），上半年全程「捱打」，非但未能受惠于美元弱势，两者更出现同步向下之象，直至CRB指数于六月下旬见底，商品价格与美滙指数的逆向关系才再度「正常化」。从这点可见，美滙加速转弱虽为始于六月下旬的商品升浪火上加油，惟资源价格反弹显然还有其他更重要的原因，当中有两点值得深入研究：

一、年内一度陷入技术性熊市（由高位回落两成）的原油价格，在石油出口国组织和俄罗斯上月底同意继续控制产量下大幅弹升，纽约期油曾触及五十美元，昨天欧洲中段徘徊于四十九美元水平。原油在CRB指数中比重高达百分之二十三，该指数上半年疲莫能兴，跟油价大跌有极大关系。反过来看，纽约期油若在六月低位约四十二美元成功筑底，即使未能一举升穿五十美元关口，单是油价回稳已足以为商品价格整体表现提供重大支持。

二、中国今年首两季GDP皆录得百分之六点九增长，超出市场预期，势头若能维持，全年增长百分之六点五左右的目标肯定能实现。中国经济基调偏好，配合欧洲渐入佳境，商品需求进一步增加可期。

环球经济改善、美滙疲态毕露、商品价格转势、发达国家相继部署「收水」，凡此种种，对债市表现理应不利。然而，美国十年期国债孳息继续徘徊于二厘三以下，对上述因素似乎反应冷淡。

有趣的是，高龄九十一的联储局前主席格林斯平近日接受彭博访问，指不论以任何标准衡量，当前实质长期利率都太低，而这种情况难以持续，长息一旦回升，势头将相当急劲。在格老眼中，真正出现泡沫的是债市而非股市，惟若债市泡沫爆破，股市亦会受其拖累而「遭殃」。

对于格林斯平的警告，不妨分两个层次讨论。债市泡沫可说由全球央行一手造成，而超宽松货币政策乃从股市到楼市、资产价格涨个不休的底因。那是一体之两面，股与债何者才是如假包换的泡沫，实无必要抽丝剥茧刻意分清。值得注意的反而是，格老所指的长期利率大幅飙升，到底在什么情况下才会应验？

我们认为，通胀（inflation）与通货再膨胀（reflation）是两个不同的概念。在通胀率回到金融海啸前、即每年大概百分之三至四水平时，目前的长期利率经通胀调整后自然「难以持续」（unsustainable），债息飙升引发泡沫爆破恐怕无法避免。问题是，美国刚公布的个人消费开支（PCE）核心指数，六月份按年仅升百分之一点五，始终低于联储局百分之二的既定目标。即使最早摆脱经济困境的美国，在reflation方面亦不见得很成功，格老现阶段便担心高通胀引爆债市泡沫，未免过于杞人忧天。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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