港报社评：商高球场建屋，解拓地政治困局--经济日报2月6日

土地供应专责小组今天开会，据悉将讨论粉岭高尔夫球场建屋可行性，彰显政府愿把被公众视为「富豪乐园」的高球场放上枱面讨论，各界应理性共商如何拓地尤其填海，以解楼困。

消息指，土地供应专责小组讨论粉岭高球场的发展方案有两个，一是收回整个球场兴建1.3万个住宅单位，另一个是收回近20%土地来兴建5,000个单位。

粉岭高球场占地172公顷，有逾百年历史，虽然近年已逐步增加予公众使用，但由殖民地时代到回归后都是被公众视为富豪乐园，供打球作乐和谈生意之用。坊间更一直将高球场和觅地公义挂鈎，指摘港府打保育的海洋和郊野公园主意，却不动富商权贵休憩用地，是不公平、不公义，故部分团体更提倡不先动高球场，其他拓地方式免谈，令拓地加倍艰难。

故若今次高球场真的拿出来讨论，极具象征意义，反映在缺乏土地窒碍居住与商业发展，令民生与经济都大受掣肘下，不同阶层包括富裕阶层都一起分担拓地责任，为本港发展打开瓶颈。

拓展高球场起屋，不论是整个还是部分，当有助纾困，问题是单单这样远未足够，毕竟现时仍有28万人轮候公屋。因此，同时多管齐下拓地，才是解困之道。既然政府已先行出第一步释出诚意，保育团体应抱开放立场，同时讨论填海、棕地等各种拓地方向，以免拖慢土地供应、最终令住宅及商厦短缺问题日益严重，民生与经济受苦。

大家要各走多一步，深入讨论所有拓地的可行方案，特别是填海，因可拓地面积最多，并可整片土地规划，在各方面包括在居住区附近设立营商等经济活动，提供邻近的就业职位。其实周边地区如深圳、澳门和新加坡都积极大举填海造地，只是香港自缚手脚。保育包括海洋是重要，但必须作出平衡、取舍，以及安排补救措施，过犹不及只会令香港陷困难脱。

尽管填海是拓地最有效方法，但当局宜同时与其他拓地方法并举，如棕地、开发郊野公园边陲地方、善用闲置土地等。

政府若展诚意，解开市民心结，各方应以市民福祉为依归，尽快寻求共识，然后政府在综观全局下作出规划，尽快落实上马，勿再议而不决、决而不行。（完）

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