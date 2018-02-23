港报社评：善用巨额盈余，填海拓地建未来--经济日报2月23日

土地专责小组主席黄远辉建议放宽启德发展区地积比率，增住宅供应，以缓遏楼价。惟治本须拓地，财政司司长应善用巨额盈余多方面辟地，包括开发农地、棕地和填海，才能纾地荒。

本港缺地，以致楼价飈升，放宽地积比率，确可增楼宇供应。若基建能配合，不止启德发展区，连旧区重建也应放宽地积比，让地产发展商将公众设施，如空中花园、图书馆和社区中心等，纳入重建项目内，以换取地积比率提高，但条件是有关设施须开放予公众使用，并受当局监管。

提高地积比固然有助增加楼宇供应，但仍难解决断层，大规模拓地才能起显著作用。本财政年度盈余逾千亿元，政府应善用巨额盈余投资未来，尤其开发土地，才能解决地荒和高楼价，且需多条腿走路，中长期增加土地供应。

其一，加快农地转换用途程序，以便释出更多农地建屋。发展商手上拥有逾1亿平方尺农地，但申请补地价时间冗长，双方对补地价金额存分歧，以致拖拉多年。测量师学会提出简化估价程序和补地价机制，可积极考虑，因可缩短程序，加快农地改划用途，以增住宅供应。

其二，积极商讨开发棕地。新界有1,300公顷棕地，大部分棕地均有货柜停车场和回收场，要开发牵涉迁拆和赔偿问题。港府有巨额盈余下，在洽谈赔偿时有更大回旋空间，前提是不能有利益输送之嫌。

其三，巨额盈余更应用来大规模填海。填海需时长，成本高昂，但实在是最有效益的方法，因所得土地较平整、面积大、不涉迁拆赔偿，而且易于规划。

香港过往也是靠填海造地，解决商住用地需要，才得以令经济起飞。在回归前，本港有5.5%土地是填海得来，但回归后填海受制，只增加1%土地。反观周边地区如澳门、深圳和新加坡却大规模填海。新加坡1965年立国时，面积只及本港65%，但迄今有22%国土是填海得来，未来12年还会再多填8%土地。澳门面积在过去30多年增逾1倍，经济能蓬勃猛进，填海以容纳更多博彩娱乐发展，是关键之一。

解决地荒刻不容缓，须多管齐下，而填海造地是最有效方法，但在在需财，预算案若能拨经费作准备，是应有之义。

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