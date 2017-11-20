港报社评：图限总统启核战，民主党一石二鸟--信报11月20日

美国战略司令部（STRATCOM）指挥官海腾将军（John Hyten）在加拿大出席国际安全论坛时表示，假若总统特朗普下令「非法」发射核弹，他将会抗命。海腾说道：「若有关决定违反法律，我将怎样做？我会说『总统先生，那是非法的』，他会问『哪才是合法』？我们便会制定一些选项，集思广益应付任何情况，这就是运作方式，并非如此复杂。」海腾还表示，日常训练包括应对非法命令的不同处境，「若你执行非法命令，你的余生将在监狱中度过。」

按照这位指挥官的讲法，美国军方似乎有权阻止总统胡乱启动核战，然而事实是否如此呢？大家必须注意，海腾只是说将会提醒总统「那是非法的」，然后制定一些选项，他没有明言抗命就可以阻止总统继续决定发射核弹。根据美国的《原子能法案》，总统是唯一能够启动核武的人，谁也不能越俎代庖，同时谁也无权否决，即使国防部长也不能。军方理论上可以抗命不从，但总统有权以叛国罪名将之革职，另委人选执行其命令。换言之，谁抗命，谁被炒，继而总统依然可以一意孤行发射核弹，关键是集思广益把「非法」变成「合法」就是了。

由于《原子能法案》赋予总统至高无上的权力，而且不能被替代，所以总统身边永远有军方人员携带一个昵称为「美式足球」（Football）的黑色手提包，外访期间二十四小时随同在侧，手提包里面正是启动核武的按钮。严格而言，那不是直接发射核弹的装置，而是一套复杂的通讯及密码系统，主要作用乃确定启动核武者是总统本尊，并非他人冒充。打开「美式足球」经过一连串密码确认程序之后，几分钟之内就足以下达命令，让美军的核弹攻击地球上任何标靶。这样的设计最初基于两个考虑，首先，冷战时代为了威慑苏联，必须达到快速回应的效果；其次，当时较倾向使用核武的是军方，出于制衡的需要，启动核武的终极权力必须交到按理原则上头脑冷静一点的总统手上。

吊诡的问题如今出现了，特朗普是一个头脑冷静的总统吗？有没有必要掉过头来制衡一下「美式足球」按掣人？监于这位口没遮拦的狂躁总统经常跟北韩领袖金正恩隔空互骂，这边一句「火箭人」，那边一句「疯老头」，互相恐吓要将对方彻底毁灭，不禁令人担心爆发第三次世界大战，因此美国参议院外交关系委员会召开听证会，检讨总统发射核武的权力。

对于民主党来说，特朗普性格善变欠稳重，要是妄作决策将会危害美国安全，他们建议立法限制总统，在国会未宣战前，不得发射核弹。另有意见认为，总统必须得到副总统、国务卿、国防部长甚至多方同意才可启动那个能够改变地球面貌的「美式足球」。

几十年来，启动核武的权力交在总统手上，从来没有受到质疑，现在竟然成为一项有必要检讨的议题，反映特朗普实在是一位无法令人安心的狂人。前总统尼克逊主政的一九七三年，空军少校Harold Hering提出一个问题：「我如何得知发射导弹的命令来自一位心智正常的总统？」结果他被解除职务。时移世易，这位空军少校的诘问不再显得冒犯和杞人忧天，反而充满先见之明。总统的身份可以透过一连串复杂的密码来确认，但他的精神状态如何确认却是一大疑惑。

当然，民主党要求召开听证会，讨论限制总统发射核弹的权力，避免国家走上第三次世界大战之路，理由是多么的冠冕堂皇，甚至予人合情合理之感，但骨子里不排除是冲着特朗普个人而来，藉此暗讽对方心智不正常，好让民主党在中期选举之时能够力压共和党，此举可谓一石二鸟。

若以关乎全人类安危的大局为重，既然美国军方抗命仍然无法阻止总统发射核弹攻击，那么讨论一下如何设限，图个安心，既是无妨，且有必要。

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