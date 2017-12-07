港报社评：圣城玩弄股掌间，地球愈来愈危险--信报12月7日

美国总统特朗普于香港时间今日凌晨在白宫正式宣布，承认耶路撒冷是以色列首都，并下令开始把美国大使馆由特拉维夫迁往耶路撒冷。特朗普径自承认耶路撒冷是以色列首都，罔顾几十年来的国际禁忌，也无视美国历届总统的审慎克制传统。

据分析指出，特朗普此举唯一目的纯粹是兑现选举诺言，讨好亲犹太人的选民，从而提振其低沉的民望。正所谓顺得哥情失嫂意，美国承认耶路撒冷是以色列首都，虽然可让部分选民高兴，但势必惹恼数以亿计的穆斯林，可能为本已棘手的「以巴和谈」造成极大麻烦，甚至引发地区动荡，令中东乱上加乱。事实上，巴勒斯坦群众示威已经陆续出现，美国驻耶路撒冷领事馆发出警告，为了安全起见，禁止职员及他们的家人前往耶路撒冷旧城区及西岸。

何谓国际禁忌？源于耶路撒冷错综复杂的悠长历史，此地乃犹太教、基督教和伊斯兰教的共同圣城，各方势力自古以来在争夺控制权上启衅过无数场血流成河的战争，惨烈的十字军东征只是其中几个章节。及至近代，以色列在一九四八年立国之时，耶路撒冷一分为二，西部属于以色列，东部归约旦管辖。六日战争于一九六七年爆发，以色列凭武力强夺东耶路撒冷，但其控制权不获国际社会承认。因此，世界各国的大使馆都不会设于耶路撒冷，而是坐落特拉维夫。

令问题更加纠结的是，一直渴望建国的巴勒斯坦早有他们的首都选址，就是东耶路撒冷，偏偏以色列宣称由西至东整个耶路撒冷是「永恒和不可分割的首都」。美国现在摒弃国际社会惯常做法，承认耶路撒冷是以色列首都，等于向巴勒斯坦无情地宣告，日后即使成功建国，他们的首都之梦必将破灭。如是者，巴勒斯坦人怒火中烧，实在不难理解，以巴和谈恐怕更是崎岖满途。

美国人倾向支持犹太人乃不争事实，国会早于一九九五年通过《耶路撒冷大使馆法》，内容主要是「美国政府承认耶路撒冷是以色列首都」，然而法案生效以来，始终没有落实执行，前总统克林顿、小布殊和奥巴马每隔半年签署一次暂缓执行令，为的正是避免阻碍以巴和谈进程。政客参选之时，基于讨好选民的需要，声称当选之后履行《耶路撒冷大使馆法》的候选者大有人在，显著例子乃小布殊，可是当他入主白宫之后，头脑回复理性，还是乖乖每隔半年签署一次暂缓执行令。

国际惯例和总统传统到此为止，特朗普再一次展现其狂人性格打乱章，竟然在别无其他考虑，纯粹为了兑现选举承诺的情况之下，承认耶路撒冷是以色列首都，不惜葬送牵一发而动全身的以巴和谈，让充满火药味的中东局势火上浇油。沙地国王萨勒曼及约旦国王阿卜杜拉不约而同表示，美国此举将构成对全世界穆斯林的公然挑衅。

作为一位举足轻重的美国总统，为了满足一己私慾，居然把极度敏感的圣城玩弄于股掌之间，那么不期然产生联想，同一位总统会不会由于口舌之争而发动核战？特朗普和北韩领袖金正恩经常隔空互骂，彼此皆威胁要彻底毁灭对方的国家，万一狂人不受控，说不定对于七十五亿人类的威胁，比起古巴导弹危机有过之而无不及。

都说商人出身的特朗普对于外交政策一窍不通，在处理耶路撒冷的问题上，彻头彻尾反映其粗疏是何等的惊世骇俗，地球将会愈来愈危险。（完）

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