港报社评：基建超支常态化，警惕制度藏祸根--明报12月7日

本港大型基建工程严重超支成为常态，近日港铁披露，沙中线主体工程超支23%，不排除还会攀升。港铁罗列大堆「理由」解画，声称七成超支涉及「外在因素」，说得头头是道，可是市民对各个细项超支情况一无所知，是否合理无从判断。国际经验显示，大型基建工程涉款庞大，最易藏污纳垢，出现管理不善、效率低下和贪污腐败问题。公共工程严重超支频频，有可能只是表象，政府必须警惕背后是否存在制度问题，埋藏了祸根。

沙中线主体工程成本由708亿增至873亿元，超支165亿元，若连同前期工程费用等在内，全长17公里的沙中线，整体工程造价增至971.63亿元，平均每公里工程成本逾57亿元，较高铁香港段每公里32.47亿元更高。沙中线是政府委托港铁兴建，拥有权属于政府，需要承担全数支出，港铁除非疏忽犯错，否则毋须「上身」承担超支款项。这种制度安排，港铁当然没有太大诱因协助政府省钱。

港铁面对外界质疑，强调超支金额七成涉及「外在因素」，单是宋皇台站挖掘到宋元遗蹟，花在古蹟保育的开支，便达到41亿元；另外，湾仔北涉及政府其他基建工程，导致港铁接收工地延误，加上政府和地区组织要求加建设施，也令工程造价增加。至于余下三成「内在因素」，则包括建筑工人短缺，以及遇上不利地质等问题，导致工程成本上升等。

港铁的解释，说白了就是「错不在我」，工程超支只是为了满足社会人士和政府要求，港铁能够排除万难本已「难能可贵」，现在还兼顾「贡献社区」，当真是「夫复何求」。诚然，如果政府不同部门真的因为协调出现问题，影响了交地进度，导致造价上升，当局确是难辞其咎，不过港铁并未就超支问题提供细项详情，外界无从衡量说法是否合理，也无法判断所花的钱，究竟是物有所值无可避免，还是慷市民之慨的「冤枉钱」。

举例说，港铁透露保育宋元遗蹟工作，高峰期有多达300人在工地做考古工作，人手有否超出实际需要？港铁为了配合古蹟发现，修改车站设计并加入考古元素，又有否考虑成本效益？凡此种种，政府有必要认真检视。早在沙中线兴建之初，港铁向政府收取高达80亿元「顾问费」，已被质疑「食水太深」，现在沙中线超支不明不白之处许多，市民难免怀疑港铁有否「赖地硬」，又或一味归因于保育古井和建造业人手短缺，转移视线，向市民予取予携。

沙中线工程复杂毋庸置疑，然而是否真的甚于1990年代兴建的英法隧道，又或新近开通的日本北海道新干线，市民难免心存疑问。英法隧道每公里造价16.5亿港元，就算计及通胀，恐怕也未必及得上沙中线每公里造价；至于北海道新干线，每公里造价更仅为2.5亿元。根据世界银行资料，内地高铁每公里平均成本约为1.5亿港元，国际平均成本约高一倍。

今年初，英国高速铁路2号「HS2」工程因为严重超支，在当地闹得满城风雨，据推算该铁路每公里造价也不过是31亿港元。即使撇除了与沙中线工程相关的社区设施项目，沙中线造价之巨，实在很难令市民轻易信服。

近年本港大型公共工程超支已成常态，金额动辄上百亿元，由莲塘口岸、高铁香港段、西九文化区、港珠澳大桥乃至沙中线，超支比例由两成到五成不等，究竟纯属巧合，还是另有制度结构因素，值得深思；仅将焦点放在建造业人手不足，容易忽略其他潜在问题。获得世界银行支持的「建造业透明倡议」（CoST）指出，管理不善效率低下以及贪污腐败，是对建筑工程效益的两大威胁，两者各自造成的损失，可以相当于工程开支一成至三成。

全球基建反贪中心（GIACC）指出，建造业特别容易出现贪腐现象，一大原因是大型工程的独特性，承建商总可强调工程难以直接比较，容易抬高造价掩饰贪腐。大型基建工程牵涉很多专业，判上判等合约关系多不胜数，采购程序易钻空子，报大数难度不高，贪腐手法幌子多多，毋须直接支付贿赂，安排虚构顾问职位一样可以瞒天过海，政府要落实有效监督，并不容易。就算没有明目张胆的贪腐行为，管理不善、组织能力不足，以及预测过度乐观的惯性倾向，都容易衍生严重超支问题，损失最大的是纳税人。超级工程的复杂度和规模庞大，特别容易藏污纳垢，潜藏种种浪费乃至贪腐，即使香港向以高效廉洁见称，也必须对这类「内置贪腐」以及「大花筒文化」时刻警惕。（完）

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