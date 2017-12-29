港报社评：基本法未能预视事态，宜有机制助人大处理--明报12月29日

人大常委会通过高铁「一地两检」安排，确立方案法律基础，然而香港社会对于「一地两检」的争论并未止息。不少市民对「一地两检」仍有忧虑，亦对人大「一锤定音」心存疑惑，反映中央与港人需要更多沟通。围绕「一地两检」的讨论，没必要上纲上线，惟中央与特区政府亦应思考，如何完善处理过程。人大决定一言九鼎，可以解决《基本法》未能预视的所有新事物新情况，可是在运用此一权力之前，是否可以透过更开放的过程，广纳香港社会多元意见，尽量减少疑虑，值得中央认真考虑。

对于人大常委会的决定，支持者认为「一地两检」安排最符合经济效益，也最便利乘客，中央玉成好事，符合香港与内地长远发展利益；反对者则质疑违反《基本法》第18条，漠视一国两制。讨论「一地两检」，应当实事求是，将上纲上线的政治渲染操作，与客观理性讨论严加区分，以免妨碍认清问题。

人大是国家最高权力机关，根据中国宪法，人大有立法权、监督权和解释权，《基本法》第158条订明，《基本法》的解释权属于人大常委会，本港终审法院必须遵从。今次人大常委会通过「一地两检」方案，认为相关安排符合宪法及《基本法》，确是一锤定音，从法律上看不到有挑战的可能。问题是人大常委会在港人面前施展「至高无上」权力，难免令港人心生疑惧，不知道未来中央会如何运用这一权力。不过仅因今次一地两检决定，扬言现在已变成「常委治港，零度自治」，也未免危言耸听，不符现实。

中共十九大报告，将落实一国两制，列入新时代中国特色社会主义基本方略之一，反映中央决心确保一国两制成功，没理由假设中央存心摧毁「两制」。如果人大常委会真的天天滥用手上至高无上权力，插手香港事务，又或经常援引《基本法》第17条，将立法会通过的法律「打回头」，香港的确会变成「一国一制」，然而现实看不到有可能出现这种恶劣情况。一国两制需要互相信任，今次人大决定，处理手法可以商榷，可是没必要事事推向极端，以最坏的假设，无限发挥延伸。有论者声言，「一地两检」此例一开，未来中央有可能会以种种藉口，在香港划出一个个内地法律管辖区，反映的正是这种思维。

根据内地法律观点，今次人大常委会的做法当然说得通，可是看在港人眼里，今次既非人大释法或修改《基本法》，也不是透过《基本法》附件三引进法律，而是人大常委会「说了算」，难免容易予人「大石砸死蟹」之感，突显中央运用有关权力，必须极为慎重。《基本法》不可能预视一国两制实践过程遇到的各种新情况，没有特定条文处理「一地两检」，只是一个例子，中央和特区政府都明白，现在很难说「下不为例」，他日再遇类似情况，如何完善处理过程、减少港人疑虑，有必要未雨绸缪，及早思量。

目前若有事情触及一国两制，需要根据《基本法》处理，中央与香港的正式沟通渠道主要有二，包括由特区政府与中央直接商议，以及透过人大常委会下设的基本法委员会，听取港方委员意见。不过这些机制是否足以充分反映香港社会多元意见，有效缩窄内地与港人的观点分歧，始终存在疑问。汲取今次处理「一地两检」经验，中央不妨考虑改变基本法委员会的组成，令它变得更为开放。

基委会有12名成员，由人大常委会任命内地和香港各6人组成，就有关香港《基本法》第17条、第18条、第158条和第159条实施的问题，进行研究并提供意见。如果基委会的构成能够变得更多元，让更多本港法律专家参与其中，表达多元观点，对于促进交流加深信任，当有莫大裨益；基委会还可考虑因应具体讨论议题，邀请相关事务专家提供意见。如有需要，中央甚至可以考虑在基委会之外，另立常设的新机制新平台，方便与港方专家沟通。新平台可视为适应和处理「活化基本法」的需要，符合一国两制的原则和精神。

虽然人大常委会对《基本法》和重大法律问题的决定，具有宪制地位和最高法律效力，然而港人始终希望人大尽量少用这种权力，就算无法避免，也希望人大常委会运用权力前，能够透过常设机制，尽量多听香港社会不同意见，在过程中加深相互了解。中央与港人需要打破近年隔阂，加强沟通，只要有政治意愿和对话勇气，总有机会开展新局面。

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