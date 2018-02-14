港报社评：堵截了港独分子参选，政治矛盾对峙未解决--明报2月14日

「香港民族党」召集人陈浩天，2016年被选举主任取消参选立法会的资格，陈提出选举呈请（下称「陈案」），去年5月审结，昨日高等法院裁定陈浩天败诉。法官颁布的判辞，就参选人的法律要求、选举主任的角色和权限都有确立，日后选举提名处理将较为清晰明确；不过，本港政治争议的性质并非法律问题，而是政治问题，因此，今次裁决对本港从根本上解决政治争议，不会起到积极作用。

「香港民族党」推动香港独立，陈浩天在提名前后都不隐瞒港独主张，并表示寻求废除《基本法》，这些主张和意图，从根本上抵触《基本法》的前设，即是「香港特别行政区是中华人民共和国不可分离的部分」，因此，陈浩天的选举呈请被裁定败诉，这个结果，大多数人都会认为理所当然。值得注意的是，「陈案」裁决之前，近期立法会补选也有参选人未获确认参选资格，社会上对取消参选人资格的法律依据和选举主任是否滥权等，有不同意见。就此，高院藉「陈案」的裁决，廓清并确立了一些原则。

首先，去年全国人大常委会解释《基本法》第104条，实际涉及「参选要求、宣誓安排及就职后的规定」3个方面，即是参选人在参选、当选宣誓和就职之后，都要「拥护《基本法》，效忠香港特别行政区」。基本要求确立之后，提倡或推动港独的人，难以循参选途径进入议会，至于一些政治主张，没有港独之名、而被解读为以「分离」为目的（例如所谓民主自决、民族自决），能否过关，或许还要经过法律程序检验。其次，即使参选人签署了确认书，惟其拥护《基本法》的声明是否真确和真诚，并非由签署人说了算，须经选举主任判断和确认。这是今次裁决其中值得注意之处。

2016年立法会选举，选举主任执行确认参选人拥护《基本法》要求之后，有意见对选举主任审查参选人的政治主张，视为扩权，甚至说成是权力僭建，更讥讽选举主任进行思想审查、竟然懂得「读心术」云云，从根本上否定选举主任拥有审查参选人资格的权力。今次裁决，确立了4点。（1）选举主任有法定权力，决定参选人是否符合参选资格；（2）参选人签署确认书声明，并非只是程序或表格上的要求，而是有实质意义，法官甚至说选举主任宣布一个并非真诚拥护《基本法》的人提名有效，会造成荒谬情况；（3）若选举主任不相信参选人真诚地签署声明，可向参选人查询、给予机会提交回应，并予以考虑；（4）选举主任亦可循其他途径寻找资料，对照参选人签署的声明是否真确和真诚，从而凭所得资料作出判断。

「陈案」放在《基本法》前设要求和上述4点确立来检验，陈浩天之败诉，并不使人诧异。「陈案」说明两方面情况，一是陈浩天若不改弦易辙，则他从政之路将极其困顿；二是此案折射港独并非随便说说，而是有人真正碰触了北京的红线，导致本港政治情势绷紧，北京与本港反对力量愈益对立，互信陷于低点，香港政治情势蒙上阴影，暂时看不到有转机之可能。

虽然裁决确立了选举主任的审查权力，据法律界人士指出选举主任行使权力时，仍须符合两点，首先是如果选举主任没有其他证据，须假设确认书的声明为真确；其次是若选举主任不接纳有关声明，必须有强而有力理据，并给予受影响人士辩解机会。关于这两点，若用以检视今次立法会补选，个别参选人未获确认资格，例如有参选人声称选举主任并未就其政治主张，提出查询，失去辩解机会，有意见认为如此则不符合程序正义要求。因此，今次裁决对其他同类案件的影响，看来尚有下文。

今次裁决，虽然确立了选举主任的实质法定权力，不过，选举主任做的是政治审查工作，即使在行政安排以至法理依据都说得过去，但是情况（1）反映香港有政治异见人士，说明政治情势恶化；（2）政治审查表面上竟然由一名中级公务员执行，不成比例。这两点，说明香港在政治上出了问题，以所谓「法治」对应，只是治标，若不寻求治本，从根本上解决政治矛盾对峙，则情势不会有好转。期望权力当局勿因为今次裁决而沾沾自喜，设若认为在法律上、机制上、操作上找到对付港独的办法了，那是大错特错。根本之道，仍然应该是政治争议，政治解决。（完）

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