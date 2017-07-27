港报社评：填水塘或太难，填海应尽快推行--经济日报7月27日

港大学者提议恢复大型填海开发新土地，当中以填平船湾淡水湖争议最大，落实机会相信亦微。但这引发社会讨论如何开辟新土地是好事，政府应尽快提建议，务求今届能作出决定。

港大科斯产权研究中心昨发表研究报告，提出多项增加长远土地供应的方法，当中最具争议的莫过于填平船湾淡水湖，造地1,200公顷，提供30万个单位。

但填平淡水湖可能性低，即使本港获内地提供东江水，可是内地也面临水资源不足危机，更凸显食水珍贵。船湾淡水湖不但是水塘，还是郊野公园，要有社会共识，否则难以开发。

所以建议甫提出，引起环保团体和部分市民反对，同时也引起社会再度关注觅地迫切性。香港高楼价问题的症结是缺地，按港府计划，到2030年仍缺地1,200公顷，未来十年公营房屋则有4.4万个单位尚未有地兴建。假如本港没有大型土地开发，政府即使见缝插针，勉强令建屋数目达标，但之后亦恐无以为继，令高楼价、高租金问题无法纾解，不利民生和本港竞争力。

学者抛砖引玉，引起社会广泛讨论是件好事，尤其是如何才能有效增加土地供应。香港固需多管齐下觅地、造地，惟坊间提出的觅地方法，包括发展棕地、郊野公园边陲地和大型填海，前两者属于改变土地用途，只有填海才真真正正增加土地，而且大片新土地让政府有更完善规划，效益更大。

上届政府2011年提出在维港以外填海，经谘询后选出龙鼓滩、马料水、青衣西南、大屿山欣澳和小蚝湾5个选址，其中龙鼓滩、小蚝湾和马料水填海工程的技术研究今年中完成，马料水规划及工程研究也会尽快展开。这些填海工程，由谘询到达成共识、展开工程研究至少花了6年时间，若环团再提出司法覆核，到真真正正动工建成单位，动辄至少要10年。

正因个中牵涉太多程序和冗长时间，特首林郑月娥曾表示上任后成立一个由专业人士主导的小组，将各种开拓土地方法放在市民前，与民共议，务求在一年内寻求社会共识，如究竟是填海优先？还是开发郊野公园边陲地优先？

政府实须尽快与市民寻求共识，以尽早做决定，争取在今届任期内落实动工。若大家仍续议而不决，蹉跎岁月，受苦的不但是现时的成年市民，更是难求立锥之地的下一代。（完）

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