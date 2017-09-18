港报社评：处理废纸后知后觉，环保政策麻木不仁--信报9月18日

回收商一说停收废纸，香港马上出现倒泻箩蟹般的「纸皮山」和「垃圾城」。政务司司长张建宗表示，港府与内地当局正在紧急磋商，希望能够妥善处理废纸停收问题，但长远香港也要想想如何回收和循环再用废纸。张司长短短几句说话，间接暴露出两个弊端。

第一个弊端正正是港府与内地当局没有及早妥善处理废纸停收问题，如今的情况是内地提高回收标准，废纸进口前必须先做好分类工作，若是塑胶物料，则要经过清洗和破碎等等程序，否则不准进口。紧急磋商云云，是否意味着内地政策突如其来？答案部分「是」，部分「不是」。

国务院早前刊发《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》，提出在二〇一七年年底前，禁止进口来自生活源的废塑料、未经分拣的废纸及废纺织原料、钒渣等环境危害大、群众反映强烈的固体废物。这可说突如其来，有关标准在内地仍未实施，香港回收商取不到批文，导致这次停收废纸的行动。

尽管《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》是不久前刊发，但其实早于二〇一三年，内地推出「绿篱行动」规限洋垃圾，当时已经提出废塑料必须经过清洗和破碎等等程序才能进口。显而易见，内地改变回收政策，期望提升回收物料质素，几年间完全有迹可寻，香港的环境局和回收业界如果稍有应变的触觉，理应一早想办法未雨绸缪，并非到了今时今日才仓忙跟内地紧急磋商。

停收废纸之后，纸皮堆满街头之况遍及全港，重灾区包括上水符兴街和湾仔鹅颈桥等等，放眼所及可谓惨不忍睹。此事之中人人都是输家，市容固然有碍观瞻，回收业和拾荒者皆无利可图，食环署又要担负额外的工作压力处理积聚如山的纸皮，到头来说不定一概运往堆填区，不符环保原则。

发起停收行动的环保废料再造业总会一直促请政府承诺为业界向内地争取港澳地区废纸进口配额的批文。事态最新发展是，该会指业界已唤起政府关注，最快今日结束行动，最迟则在星期二全面复常；会长刘耀成称，已呼吁会员尽快恢复回收废纸，以减轻对市民的影响。

政府发言人昨日晚上表示，特区政府连日与中央及广东省相关部门积极商讨方案，妥善处理回收业界当前面对的情况，并协助回收业界优化业务，以符合内地明年初开始实施更严格的回收物料进口管理制度。发言人又说，食环署过去两日密切监察各区的垃圾站及街道衞生情况，承办商调派人手及车辆，在各区弃置黑点不断收集废纸，运往垃圾收集站暂存，或运往屯门环保园处理，截至傍晚，屯门环保园共收集五十八吨暂存废纸，环保组织及社区回收中心则收集八百二十多公斤由市民送交的废纸。这相对本港每日废纸回收量的约二千五百吨，差太远了。

第一个弊端简单来说就是后知后觉，废纸围城才懂得紧急磋商，至于第二个弊端则是麻木不仁。张建宗声称，长远香港也要想想如何回收和循环再用废纸，即是现在什么政策也没有。垃圾如何分类？源头怎样减废？香港在这些环保工作的落后程度，令人一提起「国际大都会」五个字就会感到汗颜。（完）

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