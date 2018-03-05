港报社评：大湾区须克服＂一国三制＂障碍--信报3月5日

财政司司长陈茂波发表《财政预算案》之时提到，随着中国积极推进「粤港澳大湾区」建设，对于香港而言有三个重点，包括「双市场」、「创新科技产业」和「土地资源」。陈司长指出，大湾区六千八百万人口，生产总值达一万四千亿美元，为香港金融和高端服务业提供庞大市场，香港作为区内最国际化、专业力量最强的城市，可以和内地企业并船出海，开拓市场；若能在政策上有所突破，港人可以更便捷地在区内营商、学习、就业和生活。

国家层面的《粤港澳大湾区发展规划纲要》将于今年出台，如何集合区内十一个城市的力量共谋机遇，从而媲美甚至超越其他国际上成功的著名湾区经济体，例如东京湾区和纽约湾区，确实需要非常突破的战略性部署，因为当中牵涉的是十分复杂的「一国三制」问题，广东是一制，香港是一制，澳门是一制，融和之道取决于中央政府的智慧和魄力，并且需要粤港澳三方摒弃地域主义，方可有效协调，促进互助互补。

正正由于广东九个城市（广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞、惠州、肇庆和江门）和港澳两个特区之间存在着制度差异，法律、货币、税务和通关等等障碍必须克服，所以已有不少人建议，成立一个高层次领导的常设机构予以统筹，同时容许9＋2政府主管直接协商。如此建议当然合情合理，然而协商的结果怎样达致公平公正却是大费周章。且举一例，香港《基本法》第一百零六条规定：「香港特别行政区的财政收入全部用于自身需要，不上缴中央人民政府。」香港政府日后投资于大湾区发展，所得收入是否应该向中央进贡缴税，恐怕不是容易解答的问题。

陈茂波指出，现时已有不少港人在大湾区工作和生活，相信港珠澳大桥和广深港高铁通车后，将更有利于年轻人前往区内寻求机会。

理论上大湾区确是年轻人的「寻梦园」，不过去年十一月有一项调查显示，香港超过一半年轻人没有注意到大湾区的发展规划，即使目前在广东省读书或工作的港青之中，也有近六成从未听过该项大计。那就是说，大湾区有必要想办法提高号召力，否则难以招募人才。

为了吸引港人投入大湾区发展，民建联主席李慧琼提出不少大胆构思，包括建议港府在珠海租地兴建「香港村」，让港人置业定居，又献计改革税制，放宽港人在内地工作须按内地税率缴税的规定，改为按香港税率缴税；她还建议为香港人发行内地身份证，或者在回乡证内设「一卡两号」，与内地身份证系统相容。

关于身份证，腾讯主席兼首席执行官马化腾有类似构思，他在北京出席全国人大会议时提出，港澳市民在内地不能透过公安系统验证身份使用移动支付，建议于大湾区试行身份验证系统「E证通」。至于缴税问题，广东省科技厅厅长王瑞军呼吁，让前往大湾区工作的港人享有税务优惠，或者推出返还和补贴措施。

这些提议出发点都是好的，出谋献策用心良苦，可惜在实际操作层面上始终存在不少疑团。如果在珠海兴建「香港村」，土地拥有权谁属？若然相关土地是香港政府「租用」，那么物业之买卖应该根据什么法律进行？谈到税务优惠的话，要是香港人在内地某些范围得享优惠，对于内地民众而言也许会产生不公平的印象。

大湾区发展计划如箭在弦，全国人大委员长张德江不久前又对香港提出四点期望，包括主动对接国家发展战略、与内地合力提升优势互补效应、增强创新意识及积极促进人文交流，香港当然有必要把握大湾区所衍生的机会。区内9＋2政府要创造共赢局面，大局为重的观念和灵活创新的智慧都必不可少，务使「一国三制」的差异得以「有机结合」，此乃中国梦腾飞的另一挑战。（完）

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