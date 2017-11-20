港报社评：大陆反独变促统，两岸关系临新局--明报11月20日

与台湾断交不足半年的巴拿马总统巴雷拉，正在中国大陆首次访问，上周四（16日）是两岸海基海协两会达成「九二共识」25周年的纪念日，海峡两岸当日都未见纪念活动。台湾的忽略可以理解，大陆的忽略或许显示，在中共十九大和「习特会」之后，北京的对台方略已经超越「九二共识」，从「反独」迈向「促统」，今天的两岸关系已经进入一个历史新阶段。

两岸自1949年分治之后，前30多年一直处于「汉贼不两立」的对峙阶段；1981年北京提出「叶九条」，标志着「和平统一」政策的出笼，从台湾开放老兵回乡探亲、国统纲领，从「九二共识」到「江八点」、「李六条」，两岸关系开启了良性互动新阶段，大陆的对台政策旨在「促谈」；但1995年李登辉访美，之后台海导弹危机，再到「两国论」，民进党陈水扁上台，两岸关系又进入一段「冰封期」，其间大陆制定《反分裂法》，两岸外交战如火如荼，大陆的对台政策也由「促谈」转为「反独」，但仍「寄希望于台湾人民」；2008年国民党马英九上台，承认「九二共识」，两岸实现「三通」，外交休兵，大陆经济送礼，两岸签署服贸协定，「习马会」更令两岸关系那8年的「小阳春」达到最高峰，但太阳花学运、国民党败选，标志着北京「寄希望于台湾人民」的两岸政策走到了尽头。蔡英文上台后，由于拒不承认「九二共识」，两岸关系再度跌入冰点，台北虽强调「维持现状」，但却不知时移世易，两岸关系的现状已难再维持。

中共十九大报告明确提出，「解决台湾问题、实现祖国完全统一，是中华民族根本利益所在」，「必须推动两岸关系和平发展，推进祖国和平统一进程」。这显示习近平新时代的对台政策，已从过去「反独」的守势，转变为「促统」的攻势，从过去的顺势而为调整为积极作为、主动而为。

报告将实现「第二个百年」奋斗目标、即建成社会主义现代化强国的时间订在2050年，因此被解读为两岸「统一时间表」呼之欲出。虽然大陆官方避提甚至否定「时间表」概念，但很难想像习近平描绘的「综合国力和国际影响力领先的国家」，会是一个国土仍然分裂分治的国家。因此，有人将未来30年中国面临三大任务总结为现代化建设、国家统一、全球治理，不无道理。

正如有台湾学者分析，未来两岸关系将会是「五年一小变，十年一大变」，不可能不变。随着中国政经实力和国际影响力的提升，大陆已渐掌握台海局势的主动权，对台政策已经超越「和统」「武统」的二者选一，还有「围困」「逼统」等多种手段。

蔡英文和民进党或会将希望寄托于美、日等国际因素，但从今次特朗普访华时「习特会」对台湾议题轻描淡写，显示台湾议题在未来中美互动中的重要性会下降。虽然美国仍会向台湾出售军备，国会也不时以派军舰停泊台湾、邀台参与演习等议题来挑弄中国神经，但现在没有人相信中美会因为台湾问题爆发战争。

随着美国「印太战略」的提出及台湾「南向政策」的实施，日本、印度等国介入台湾问题的可能性升高，或会增加台湾问题的复杂性，台湾问题的性质也可能随之从以往中美两大国之间的博弈，变成未来卷入更多第三国。但复杂性的增加，介入者更多，也令北京有了更多牌可打，增加了更多处理台湾问题的手段。近期中韩关系的缓和，中日关系的解冻，安倍也呼吁「习蔡会」，说明只要北京细致应对，处理台湾问题的难度未必会随复杂性提高而增加。

十九大之后，北京将愈来愈多地从国际战略大格局看待台湾问题，即统筹国际国内两个大局。由前驻联合国大使刘结一接任新国台办主任亦可看出，大陆未来将解决台湾问题融入其国际大战略的一部分。

更重要的是，大陆领导层现在对台的心态已然生变，由于自信时间对自己有利，只要台湾不宣布法理台独，就不会对大陆造成实质威胁，因此，北京并不急于马上「地动山摇」出重手，而是用外交施压、内部分化、经济融合等手段「温水煮蛙」，只要台北不承认「一中原则」，就一直拖住台湾。因为北京判断，两岸僵局拖下去，台湾内部状况只会愈糟，统一的成本就愈低。正如台湾前外长欧鸿链所言，大陆要完成「中华民族的伟大复兴」、「实现中国梦」，就是要解决台湾问题，完成统一。这个步伐会很快，时间不在台湾这边，台湾政府应该舍弃对抗思维，透过谈判来争取对台湾有利的结果，「拖」不是办法，而要谈，「一中」这个前提很难绕过。

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