港报社评：奸商觊觎医疗券，政府执法欠力度--明报2月6日

长者医疗券计划推行近10年，对于长者理应是德政，可是执行起来却衍生不少乱象流弊，最近又有药房被揭涉嫌违规，教唆长者以医疗券购买花胶。近年政府强调要加强基层医疗服务，减轻公院压力，长者医疗券本可发挥一定推动作用，问题是目前政府的规管苍白无力，令奸商和无良医生有机会上下其手，长者医疗券滥用问题益趋严重。卫生署有责任为公帑把关，必须改善投诉机制，加强执法和惩处。

2009年，政府推出长者医疗券试验计划，资助70岁或以上长者，使用私营市场提供的基层医疗服务。2014年起，长者医疗券计划恒常化，当局除了降低年龄门槛，每名合资格长者获发的医疗券金额和最高累积上限，也持续加码。过去4年，政府在医疗券方面的开支急升1.5倍，去年达到15亿元，合资格长者超过120万人，随着人口老化，预料未来使用人数和公帑开支将急增。

本港公私营医疗系统严重失衡，公院聘用全港六成医护，却要负责照顾九成住院病人，不胜负荷，若要改善情况，必须多管齐下，方法之一是加强基层医疗服务，为市民医治小病预防大病。有了医疗券，长者可以选择到社区内的私家诊所看病，对于促进基层医疗和纾缓公院压力，理应有一定帮助，然而实际执行起来，却是另一回事。不少奸商和无良医生都看上了长者医疗券这块肥肉，以各种不当手段，「巧取」医疗券，实际就是诈取公帑。

当局明文规定医疗券不得用来购买其他物品，可是奸商教唆长者用医疗券违规买花胶海味，仍然时有所闻。无良医生钻空子手法也是层出不穷，不分中医西医。有驻药房中医便以「强身粉」为名，建议长者用医疗券购买营养奶粉；有西医则涉嫌刻意开「贵药」给长者，甚或出现诊金「海鲜价」现象，同一疾病求诊，使用医疗券缴款者，诊金较非医疗券支付者高出一截。

长者欠缺支援和资讯，就算心里起疑，往往也会「听话」就范。有些眼镜公司便利用这种情况，要求长者用两三千元高价配老花眼镜，几乎一口气「榨乾」他们的医疗券。长者的医疗券未能妥善用在防治疾病，到头来一有大病，可能还是要去公院轮急症看专科，背离医疗券计划原意。去年卫生署收到有关医疗券的投诉，数字较前一年飈升逾七成，反映滥用问题有恶化之势，政府必须加强执法，遏止歪风。

卫生署声称，过去3年合共收到138宗涉及长者医疗券的投诉，当中七成已处理，投诉属实个案约有30多宗，数目看似不多，然而这些个案恐怕仅属冰山一角。受教唆或诱骗的长者，大多数都不虞有诈，就算事后意识到有问题，也未必懂得投诉，奸商和无良医生亦可能搬出大堆似是而非的「专业理由」，利用灰色地带，砌辞狡辩。

4年前，有注册中医未经病人同意兑换医疗券，骗财数千元，结果判监9个月，成为医疗券推出以来首宗检控个案。区区数千元换来9个月监禁，理论上应该有一定阻吓力，然而需要注意是，案中医生擅用旧病人资料兑换医疗券，又或虚报病人使用医疗券数目，罪名是「不诚实使用电脑」，性质属于「明抢」，可是绝大多数奸商和无良医生觊觎医疗券，所用手段都是「巧取」而非「豪夺」。这宗历来唯一一宗针对医疗券的裁决，对他们根本起不到阻吓作用。

根据现行机制，卫生署一旦接获投诉，辖下医疗券组会先作了解，有需要将派员调查，如果怀疑有人涉及诈骗或专业失德行为，会转介警方，又或相关专业团体跟进。有关措施阻吓力有多大，令人怀疑。署方声称，若证实有服务提供者违规，可以取消其参与计划资格，政府不会为相关医疗券「埋单」，可是对奸商来说，这种「惩罚」阻吓力很有限；另外，违规个案要严重到什么程度，才需要转介警方或专业团体跟进，署方亦未有向市民解说，外界甚至不知道当局所说的30多宗投诉成立个案，涉事商户或医生会否严惩。有社区组织还批评，医疗券组处理部分投诉个案，只是向投诉人提供相关联络电话，叫投诉人直接去找医委会、中医药管理委员会等。奸商和无良医生看不到当局有决心严惩「巧取」行为，自然有恃无恐。

过去10年，本港医疗服务费用和药物价格不断攀升，过去3年医疗通胀率年均高达9％，远超本港消费物价指数。有声音认为，长者医疗券金额不足，政府需要加码，然而如果政府不严加执法打击滥用，提高金额效用也必然大打折扣，例如一些无良医生便可能为求多赚「医疗券」，趁机抬高长者诊金药费，反过来刺激医疗通胀上升。卫生署应改善现有投诉处理机制，加强主动执法，「放蛇」蒐证严惩违规者，以儆效尤。（完）

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