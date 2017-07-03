港报社评：存大异在乎包容，不盲撑也不盲反--信报7月3日

香港回归二十年，国家主席习近平访港三天期间，连番发表的讲话皆「软硬兼施」，软中有硬，硬中有软。语气最硬的是关乎主权底线，习近平七月一日出席新一届特区政府宣誓就职典礼时强调，「一国」是根，「一国」是本，香港在回归后更要坚定维护国家主权、安全和发展利益，不能挑战中央权力和《基本法》权威，绝不能允许利用香港对内地进行渗透破坏的活动，否则就是触碰底线。

在坚守主权底线立场强硬的基础之上，习近平其实花了更多唇舌展现其软性一面，包括缕述历史，动之以民族感情。他表示，「一国两制」包含中华文化的理念，体现了「求大同，存大异」，香港是多元社会，对不同问题有重大分歧不奇怪，但如果陷入泛政治化，人为制造对立对抗，不仅于事无补，更会损害经济发展，要凡事着眼大局，理性沟通凝聚共识，才能逐步解决问题，只要爱国爱港、诚心诚意拥护「一国两制」方针，不论持什么政见主张，中央政府都愿意与之沟通。

「求大同，存小异」是一般的讲法，为什么在国家主席口中会变成「存大异」？也许反映「习大大」尝试释出大大的善意，务求以大大的包容化解大大的歧异，只要不鼓吹「港独」逾越维护国家主权与安全的底线，不论抱持什么政见主张，皆容许百家争鸣。

追本溯源，回到初心，「一国」求的是同，「两制」存的是异，习近平的讲话没有偏离邓小平的设计原意，他说「香港同胞不仅完全有能力、有智慧把香港管理好、建设好、发展好，而且能够继续在国家发展乃至世界舞台上大显身手」，跟邓小平生前所说的「香港人是能治理好香港的，要有这个自信心」一脉相承。

既然在「求大同」之余也要「存大异」，那么香港往后的道路应该如何走下去？怎样才能做到理性沟通凝聚共识？不妨汲取过去五年的经验教训，社会撕裂的部分原因是太多的「盲撑」和太多的「盲反」，核心建制派奉行「梁振英永远是对的」思维，反对派则坚持「689必然是错的」立场，结果两极对垒，没有理性沟通，只有非理性的互相指骂。这一边是盲撑，那一边是盲反，最极端的建制派乍现「一国一制」的呼声，最极端的反对派抛出「独立建国」的言论，两者都是蛮干瞎闹。

去年十二月九日是转捩点，梁振英以照顾家人为由宣布放弃寻求连任，盲撑和盲反的角力渐见稍缓之势。辗辗转转物换星移，林郑月娥取而代之，新特首就职前后，香港出现了微妙变化，最低限度七一游行没有示威者喊出「林郑下台」的口号，情况跟五年前梁振英尚未上任即遇群情汹涌「柴台」的情况截然不同。

林郑昨日才上任第二天，已连落三区，走遍港九新界，亲身接触市民；又公开表明会就上届政府临尾拍板却落得「两面不讨好」的强积金对冲方案再听意见，初步展现出施政新风格。此外，有两件事亦可见微知着。第一件事，她的社交网站专页帖文出乎意料之外，并非负面回应居多，网民给赞的比例上升，不再「嬲嬲上到鼻哥」。第二件事，林郑昨日先后在打鼓岭和红磡落区见市民，没有面对不愉快场面，出席中环荷李活道文艺活动之时，公民党立法会议员陈淑庄和新民主同盟谭凯邦等人向她递信，表达关注保育诉求，不过在递信之前，陈淑庄先递上纸巾，给烈日当空之下的林郑抹汗，少有地来个「先礼后兵」。

网民和议员批评政府和特首是应该的，甚至可说是必不可少的公民义务，否则无法弘扬监察力量，但批评之时最好展现对事不对人的风度，减少「阴谋论」的上纲上线。同样地，建制派即使要为政府保驾护航，实在没有必要强词夺理，大石砸死蟹的态度徒然让人反感。稍可庆幸者，林郑暂时没有招引过往五年层出不穷的盲撑和盲反。

「存大异」之道，在乎彼此包容，既不盲撑，也不盲反，是其是，非其非，这样才有望理性沟通解决问题。

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