港报社评：安老倘输入外劳，可考虑兼容外佣--信报8月1日

劳工及福利局局长罗致光上周抛出「高龄海啸」的说法，马上吸引了社会各界关注。「高龄海啸」确是香港必须面对的严峻趋势，人口老化将会在各方面冲击社会，例如医疗负担，或者劳工短缺。按照罗致光的估计，三十年后八十五岁及以上人口是现时的四点二倍，安老照顾员和家务助理需求大增，输入外劳无可避免。

现时六十五岁以上人口有一百一十五万，占总人口百分之十六，香港无疑已是高龄社会。三十年后是何等光景，相信不言而喻，所以罗致光口中的「高龄海啸」并非危言耸听，加上港人生育意愿偏低，少子化的情况之下，劳动力肯定萎缩。根据政府统计，本港劳动人口总数将于明年见顶，各行各业皆有机会面对人手不足的难处。

一方面人口老化，另一方面劳工短缺，那么谁来照顾长者变成十分棘手的问题。政府于六月发表的《安老服务计划方案》指出，包括院舍和社区照顾的资助长期护理服务总需求，将由去年的六万个服务名额，上升至二○三○年的七万八千个。

必须注意的是，安老服务在很多人眼中是苦差，照顾行动不便的年迈长者须付出极大的体力和耐性，甚至属于厌恶性工作，因为要处理老人家的大小二便。却可惜，安老院护理员的报酬谈不上吸引，一般月薪介乎一万四千至一万六千元之间，所以很少年轻人愿意入职，大部分员工是五十岁以上的银发族，形成长者照顾长者的局面。

由此可见，罗致光提及输入外劳无可避免，实实在在是应该深入讨论的课题，否则随着时光飞逝，人口老的更老，问题难上加难。

一旦讲到输入外劳，必然会有人坚决反对，原因很简单，他们担心外来劳工损害本地打工一族的利益。高智商的罗致光（据说其智商高达一百六十，所以又有「罗百六」的绰号）当然明白这个道理，所以他强调不是向劳工界「挑机」，输入外劳要好小心，确保不影响本地劳工就业及福利。

输入外劳怎样才可以令本地劳工利益无损？其实可以循行之有效的外籍家庭佣工方向思考，即是港人早已习以为常的菲佣和印佣之类的外劳。目前外籍家庭佣工数目超过三十五万人，本地劳工几十年来不觉得利益受损，因为其工种属于另类市场，而且薪金较少，每月最低工资才四千三百一十元，本地劳工根本没有兴趣。假设安老服务非得输入外劳不可，何不在法例上稍稍修改一下，容许来自菲律宾和印尼等地的佣工能够在安老院舍照顾长者？

外籍家庭佣工的最大特色是必须在雇主家里居住和工作，要是针对安老服务输入外劳，法例上可以兼容「外籍安老佣工」，规定他们必须在安老院舍居住和工作，不准外出兼职。

事实上，现在愈来愈多人专门聘请外佣在家照顾长者， 等于在安老方面已经变相的输入外劳。罗致光既要应付「高龄海啸」，又要慎防开罪本地劳工界，那么所谓输入外劳可以参考外佣模式，来个变奏版。

安老护理人手不足的问题固然要解决，另一方面政府亦必须增建安老院舍。

最近五年，六十五岁长者人口增加约十五万，然而津助安老宿位仅微升一千四百多个，绝对是杯水车薪。截至今年五月，平均轮候津助安老宿位的时间长达两年，较去年同期再增加三个月，部分宿位的轮候时间是四年或以上，去年有六千名长者「等宿位等到死」。

若说输入外劳无可避免，那么增建安老院舍更加是当务之急，还望罗致光不要辜负其天生异禀的高智商，莫让「高龄海啸」淹没全城。

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