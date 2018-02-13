港报社评：对车祸惨剧痛定思痛，打造最安全出行城市--明报2月13日

大埔公路有九巴公司巴士翻侧，酿成19死和60多人受伤惨剧，到昨日中午仍有6人危殆，事故极其严重，际此急景残年，社会倍添伤感。近年涉及巴士意外事故频仍，政府决定成立由法官主持的独立调查委员会（下称调委会），全面检视专营巴士各方面情况；期望调委会找出病因，提出切实可行建议，完善巴士营运，强化政府监管，打造安全高效的专营巴士服务。

交通谘询委员会接获对专营巴士的投诉和建议，去年第三季共1739宗，较第二季增加约29%，针对九巴的投诉占935宗；这些投诉与意外事故并无直接关系，惟一定程度仍然反映专营巴士服务之良窳。另外，近年涉及巴士的意外事故，时有发生，对上一次较严重的是去年9月，在深水埗有巴士铲上行人路，酿成3死30伤；这宗惨剧的调查报告仍未问世，车长超时工作未解决，却又发生更严重的大埔公路巴士事故，使市民对巴士安全倍添疑虑。

本港治安状况，犯罪率持续处于低水平，长期以来，当局以「全球最安全城市之一」而自傲，不过，就道路交通安全而言，特别是公共交通服务，本港能否自诩为最安全出行城市之一，在巴士事故接连发生之下，已经打上问号。

交通事故，除了例如关乎机构营运、管理等隐蔽原因，表面上主要涉及3个因素，即是司机、车辆和道路。今次事故，事发路面并非交通黑点，除非还有其他未知情况，否则看不到现场道路设计、交通标志等有什么问题；车辆方面，机件仍待当局检查，才知道是否存在问题。不过，从乘客对传媒透露的情况，事发时巴士车速甚高，连入弯也未见减速，就已知情况，今次意外事故，肇事巴士车长须负上一定责任。

连日来，业界和熟悉专营巴士营运人士，就事故涉及人的因素，都把矛头指向巴士公司，认为公司为了节省成本，聘请兼职车长，使车长质素出现良莠不齐，云云。兼职车长或许有这样那样的问题，正如衆多专职车长，个中也并非绝无可供挑剔之处。诚然，今次事故肇事兼职车长曾经有不良驾驶纪录，其驾驶态度会是调查重点之一，不过，对于兼职车长之总体评价，或须更多「证据」才有定论。至于车长业界讨论今次事故，较侧重待遇、人手等员工利益角度，若业界也从自省着眼，会更能反映和切合实际情况。

独立调查委员会的调查，相信会触及专营巴士公司的结构、营运，车长人手，以至政府监管政策措施等情况，看来不会涉及专营巴士政策。不过，须注意整体公共交通规划与专营巴士发展前景，有直接关系，这些年，铁路集体运输系统蚕食其他公共交通工具，包括巴士、小巴以至的士等乘客量持续减少，是不争事实，近年，这些交通工具从业员年龄偏高，年轻人不愿入行，整体业务萎缩是主要原因。因此，日后调委会在缺乏整体交通规划角度下，对专营巴士营运、监管等提出的建议，能否对症下药，是合理疑问，补救之法是届时政府须以更宏观角度审视，才可避免与实际情况脱节。即是说，日后政府须顾及专营巴士的角色和作用，才会对准问题焦点。

今次车祸惨剧，在市民层面折射出两种情况。首先，有乘客表示，肇事巴士车长在开车前，曾经与个别乘客口角，实际情况如何，当局会调查，不过，近年不少市民耳闻目睹过车长与乘客龃龉，原因多属一些小事，互不相让；近年还出现一种情况，就是有乘客对车长不满，用手机拍摄车长，更以言辞挑衅，近日网络流传一则视频，就是类似景况。其实，市民对车长有什么意见，大可记录车牌等资料，向巴士公司或交谘会投诉，无必要演变至争吵，更不应该诉诸挑衅。车长的工作也辛苦，压力大，相互忍耐，营造车厢和谐，行车安全可获更多保障。

另一种情况反映市民对这个城市的感情和爱护。虽然最终确定红十字会并没有呼吁市民捐血救助车祸伤者，只是网民发布的「虚假呼吁」，但是不少市民收到信息后，涌向捐血站，有人坚持排队4小时，目的只为捐血救人。这种情况，说明香港市民在困顿之时表现出来的人饥己饥、人溺己溺情怀，值得大家欣慰和珍视。期望这种情怀，对香港成为「最安全出行城市」，构成一股强劲助力。（完）

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