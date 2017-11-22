港报社评：少谈排名游戏，多做教学实事--明报11月22日

最近本港大学排名惹起社会关注，甚至闹出「报细」学生人数争取更佳排名疑云。近年形形色色的大学排名榜愈来愈多，不同评审机构各有不同准则，不时得出一些匪夷所思的排名结果，即使是一些所谓「国际权威机构」亦不例外，公信力遭受质疑，奈何一些社会人士、政府和外国学府，都以此为参考指标，令到部分大学面对随波逐流压力。有麝自然香，大学与其被国际排名牵着鼻子走，不如多做教学实事，提高研究质素。社会有识之士应该多向公众解释这些排名的缺点和局限，政府亦没必要将这些「排名游戏」挂在口边，制造不必要的压力。

较早前，城市大学向国际排名机构QS（Quacquarelli Symonds）呈交的学生人数资料，被揭与教资会的数字存在显著落差，少了4000人。QS其中一项评分标准是师生比例，理论上教研人员数目愈多、学生人数愈少，对评分愈有利，有声音质疑城大是否「报细数」，透过降低师生比例取得更佳排名，对此城大矢口否认。

QS研究总监表示，QS计算学生人数，涵盖所有政府资助和自资课程的学生，惟不包括副学位学生，兼读生会当作三分之一个全日制学生计算，故此可能与教资会的数字有分别，QS会核查城大呈交的数字。由于QS与教资会对学生人数的计算方法不尽相同，城大呈交的资料是否有问题，有待进一步查证，现阶段不宜妄下判断，惟城大亦有责任多向社会公众说明，释除疑虑。

根据QS的评审标准，「师生比例」评分比重达到两成，然而一个值得思考的问题是，大学师生比例高，是否代表教学水平一定特别好？不少国际学者对此有所保留，认为这种逻辑太过想当然。本港岭南大学校长郑国汉也指出，现时不少国际排名均有「师生比例」这个计分项目，可是「师生比例并不等于教学质素和学生学习经验」。另外，QS计算师生比例，容许院校计算部分非教学的研究人员，也惹来质疑。大学高薪聘请一批教授和研究员回来，专责做研究出文章，可以帮校方增加论文产出数目和推高师生比例，提升大学排名，然而如果他们不会与学生分享成果，对提升教学质素，并无多少帮助。

国际大学排名是否客观公允，近年惹来不少争议，「师生比例」问题仅是其中之一。QS对大学的评分，学术声誉和雇主评价占了四成，具体评分主要透过问卷调查形式进行，然而有评论质疑，相关评分取决于主观印象，容易受宣传包装影响，问卷对象也不一定是最了解大学教育情况的教授讲师或学生，未必能够真实反映学术水平和学生质素。现今很多国际大学排名，都强调论文出产数量和引用率，由于理工科的论文，大多属于团队研究，一般来说产出速度较高，引用率也比人文学和社会科学的学术文章为高，结果大学排名自然也明显倾重科研表现，以人文学科为主的博雅大学相当吃亏。

国际大学排名游戏规则问题多多，衍生不少匪夷所思的结果。试过有排名显示，美国史丹福和哈佛大学的研究影响力，居然不及埃及一所大学；又例如近年新加坡南洋理工大学和新加坡国立大学表现出众，在QS排名榜直逼全球十大，可是一些论者质疑，两校的教学科研水平，是否真的一如排名所示，胜过美国普林斯顿大学、康奈尔大学和耶鲁大学等著名学府。加州大学柏克莱分校出过逾90名诺贝尔奖得主，惟排名只得27位，只要认真想想，都会觉得不合情理。

对于蜚声国际的著名学府而言，大学排名根本无甚意义。这个游戏的主要对象，是一些希望争取国际知名度的大学。评审机构看准了这个商机牟利，大学之间争取排名，不甘后人，学生和家长当然也乐见学校排名上升，就连政府和社会人士也认定，排名上升一定等于「竞争力提高」。这种氛围，令到大学更加「身不由己」。当政府高官致辞时都会提到香港有多少大学跻身全球百大，校方岂会感受不到排名压力？

大学不得不投身这场排名游戏，校方设法交出亮丽数字，本来无可厚非，关键是不应舍本逐末，为求提升排名，损害到师生利益，甚至违反道德诚信。提升本港大学质素，窍门只有一个，就是紮实做好教育和研究工作，政府应提供更多政策支持，鼓励大学多做实事，而不是经常将大学排名挂在嘴边。

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