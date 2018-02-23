港报社评：巴士服务须臻专业，车长加薪并未根治--明报2月23日

大埔夺命巴士车祸，社会关注焦点变化甚速，由最初将矛头指向兼职车长，变成车长薪津待遇欠佳。近日九巴宣布，实施新的车长薪酬及超时「补水」计算方案，然而是否足以吸引新人入行、纾缓人手压力，仍属一大疑问。讨论大埔巴士车祸，必须对准焦点，真正问题不在于车长是否兼职，而是车长工作态度是否专业，单靠改善薪酬待遇，并不足以确保服务质素改善。巴士公司管理层为求应付人手不足，容许滥竽充数，不重视车长专业，固然影响了巴士安全水平，社会各界也应该反思，巴士车长专业是否长期未获应有的尊重。

由于大埔车祸涉事车长是兼职司机，九巴早前宣布暂停向兼职车长「派更」，以免市民不安，至于工会则将讨论焦点放在薪酬待遇，认为车长薪津太低，很多车长为了帮补生计，不得不超时工作，容易过度疲劳，危及乘客安全。九巴为此决定，改变车长薪酬计算方法，全职车长过往按表现发放的「安全奖」及「服务奖」，将直接拨入底薪，令月薪车长的起薪点增加近三成，增至15,365元；月薪车长因加班而获发的超时「补水」，金额亦会增加三成半。

本港职业司机工资中位数为16,404港元，九巴全职车长起薪仅为11,810元。九巴为了吸引新人入行，以及改善现职车长待遇，都应该调整薪酬，问题是九巴提出的新方案，某程度只是「数字游戏」，并未显著改善车长待遇。由于大部分车长驾驶纪录良好，几乎每月都获发「安全奖」和「服务奖」，新安排实际只是将之直接归入底薪。虽然新入职车长起薪点，调薪后算是追贴了职业司机工资中位数，然而始终仍有千元差距，要吸引新人入行，仍有不少难度。

大埔巴士车祸后，有意见认为，事故成因是巴士公司聘请愈来愈多兼职车长。无可否认，兼职车长问题需要正视，可是一竹篙打一船人亦不公道。根据九巴资料，兼职车长七成是退休不久的前度全职车长，尽管年逾六旬，惟老而弥坚，兼且经验老到，专业责任感不逊全职车长。大埔巴士车祸反映的真正问题，是巴士公司管理层、部分乘客乃至个别兼职车长本身，都未有认真看待巴士车长专业。不少人仅视巴士车长为「体力劳动」工作，彷佛只要懂得驾驶、「轻轻松松」考获巴士牌，谁都可以很易「上手」，却忽略了巴士车长肩负上百乘客安危，需要时刻保持冷静作出专业判断，应付路面各种突发情况。虽然巴士车长所需要的专业技能，不及驾驶客机的飞机师，可是他们手上掌握的人命，同样动辄上百计，专业应该得到肯定。

本港职业司机不足，巴士公司为了确保班次服务不受影响，增聘兼职车长纾缓人手荒，本来无可厚非，然而公司管理层明显疏忽，竟然容许兼职司机仅仅接受两日路线驾驶训练，就上阵「顶档」，甚至安排兼职车长驾驶不止一条路线的班次，忽视车长需要充足时间熟习路线，掌握途中潜在危险位置。有工会人士指出，曾有兼职车长跟车5次，仍未能掌握有关路线。

管理层将兼职车长当成「通天老倌」，本身就是看轻了巴士车长专业，以及对乘客安全的承担。巴士公司管理层坚称，对于全职和兼职车长的驾驶技术及态度均「一视同仁」，然而大埔车祸后，不少市民关注，究竟是否有兼职车长滥竽充数？巴士公司是否对此只眼开只眼闭？巴士公司为求纾缓人手压力，降低对车长的要求，聘请兼职车长把关不严，又容许干犯两次不小心驾驶的车长重回工作岗位，良莠不齐问题愈益严重，专业水平自然每况愈下。

巴士车长专业代表了安全、可靠和值得信赖。一名好车长不仅要有丰富驾驶经验，还需要有好的「车品」和情绪管理能力，才能为乘客提供安全稳妥服务。这些专业技能均非一蹴而就，需要时间慢慢培养出来。虽然绝大多数的全职和兼职车长，都明白自己肩负乘客安全，责任重大，然而根据业界人士所言，近年一些「巴士迷」抱着玩票心态，入行当兼职车长，工作态度不够专业和认真，有人不熟悉路线，需要靠手机程式导航，有人甚至一边驾驶一边看手机，要他们做好情绪管理，避免与乘客发生摩擦，更是难上加难。

当然，巴士车长专业未获应有尊重，某程度亦与社会成见有关，部分人只以薪酬高低看待他人职业，从来没有将巴士车长视为一种服务市民的专业。近年不时有网民将乘客与车长争执的片段放上网，虽然谁是谁非未必能够轻易断言，然而部分乘客不尊重巴士车长，无理辱骂、冷嘲热讽不一而足，也是证据确凿。大埔巴士车祸后，有乘客表示，事发前涉案车长因为延误问题，遭乘客埋怨，言辞充满敌意。巴士车长必须时刻保持冷静，不能因为一时气上心头，头脑发热忘记小心驾驶，可是部分人对待巴士车长，显然也欠缺了基本的尊重，心态需要纠正。

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