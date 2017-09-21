港报社评：市场乐观看缩表，央行严阵以待--经济日报9月21日

储局今晨宣布缩表，因早已进行预期管理，并强调缩表步伐渐进，故市场感到乐观，股滙债影响不大。但环球央行都不敢掉以轻心，纷筑防波堤，此恐非杞人忧天，投资者审慎为上。

由于缩表与2008年金融海啸后量化宽松扩表一样都是前所未有，储局严阵以待，早在半年前已事先张扬很可能在今年底前缩表，尤其前车可监，2013年5月时任储局主席伯南克突暗示停买债，导致美国债息急升、新兴市场资金外流、股滙皆跌。

储局汲取教训，着力做好预期管理。就像储局主席耶伦2014年上任后首次暗示会在翌年初加息，但结果要到2015年底才展开金融海啸后首次加息行动，而加息步伐缓慢，要到2016年底才第二次加息，目的正是避免市场反应过剧。

当经济复苏，加息又对经济没多大影响，储局今年3月首次提及缩表，表明会循序渐进；6月更公布构思的缩表路綫图，从每月到期国债和按揭抵押证券的本金中抽走100亿美元不再投资，每季再抽多100亿美元，直至每月增至500亿美元为止。

缩表路綫图巨细无遗，储局这样做是担心一旦展开缩表会冲击市场，因量宽所产生的热钱，谷起全球资产价格，一旦逆向操作，会否推跌股市楼市酿成大祸，此绝非储局愿见。

由于储局充分沟通，令到市场相信缩表是缓慢进行，加上年底加息风险下降，市场弥漫乐观情绪，以致美股屡创新高。惟市场虽乐观，环球央行却不敢如此，反步步为营，始终缩表是前所未见，影响也难逆料，如加拿大央行在7月和9月先后加息、中国当局收紧外滙管理与稳定人币滙率，本港金管局前天亦再发行400亿元外滙基金票据。

金管局在储局缩表前先出招，因担心市场过分乐观，无视缩表可能造成的实际冲击，尤其是美国已加了4次息，港息未有跟加，担心愈迟加息，倘要追加时冲击更大，遂透过发行外滙基金票据，抽走部分流动性，主动挟高息口，以免日后港美息差进一步拉阔，触发徘徊在港的热钱大规模撤走，冲击本港楼市股市。

市场和央行有落差，皆因央行从系统性安全看大局，故立场较为保守，预先筑高防波堤，惟未必属杞人忧天。投资者必须保持警惕，密切留意资金流向、滙率和息口变动，勿当没一回事。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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