港报社评：市场开局有势可见，欧日收水较预期早--信报1月19日

二○一八年虽只过了半个月多一些，惟恒指已升穿三万二千点，道指则突破二万六千关，港美股市齐创历史新高。另一边厢，美国十年期国债孳息率于周四欧洲中段冲破二点六厘阻力，见去年三月以来高位。滙市方面，美元下行趋势明显，美滙指数九十关口支持力备受严峻考验。如果要用三句话来概括今年环球金融市场开局大势，那无疑就是：股市寻顶，债息趋升，美元转弱。

市场有清晰方向可见，背后必存在一股酝酿已久的动力，资金流向受其牵引，假以时日，趋势便能形成。环球经济同步复苏渐获确认，国家统计局周四便公布，去年全年中国GDP增长百分之六点九，非但胜于市场预期，且是七年来经济增长首次提速。在这个大环境下，欧洲、日本开始考虑收回刺激性货币政策，两大央行「收水」意愿直接左右债息及美滙走向。

放诸股市，影响可谓好坏参半。美元弱势倘若持续，对环球尤其新兴市场有利，可是债息升势一旦过急，不难成为股市大幅调整的藉口。正因如此，欧、日货币政策何去何从，值得投资者密切注意。

两地央行收水会否较市场预期快？我们认为，答案是肯定的，原因有二：

一、在全球深陷负利率的二○一六年九月，日本央行改变政策操作模式，以控制十年期国债孳息率于零厘为核心目标。按照当时情况，由于日本十年期债息本就处于负数，央行是否于零水平变相封顶无关宏旨，这项改变其时并未引起市场太大关注。

问题是，经济状况和市场环境不可能永远不变，除非日本央行死守债息目标一如香港金融管理局扞衞联系滙率政策般不惜代价，否则行长黑田东彦作过的承诺不宜轻信。这方面的最佳例子莫过于瑞士央行二○一五年初信誓旦旦，扬言瑞士法郎与欧罗于一点二兑一水平挂鈎的政策「坚定不移」，岂料不出数天便出尔反尔，容许瑞郎跟欧罗脱鈎，瑞士法郎滙价狂飙，在滙海引发轩然大波。

日本经济离摆脱弱势也许尚远，但该国失业率去年十一月降至百分之二点七，为四分一世纪以来最低水平，东瀛股市表现更不逊于任何主要市场。日本通胀率要达标虽不易，却正在改善中，决策者对这一切纵能视而不见，炒家也会不断挑战黑田的底线，测试日本央行买债压息决心到底有多大；更重要的是，环球利率上行趋势已成，日本维持债息目标的难度只会愈来愈高。央行上周二减少购买部分长年期国债，日债孳息率随即全线上扬，说明决策者口里再硬，实际行动已把央行底牌揭出。

二、过去一年的数据显示，欧罗区经济逐步转强，成员国复苏趋于全面。然而，关于欧洲央行何时结束量化宽松，官员口径并不一致，去年底有决策委员放风指最快今年九月停止买债，可是欧罗滙价近期强势毕露，亦有官员以此为理由质疑尽快收水是否恰当。

欧洲央行行长德拉吉平衡「鹰」、「鸽」势力向来得心应手，以「口术」影响市场的功力更到了出神入化境界，惟事实胜于雄辩，根据德国智库组织Ifo的估算，这个欧罗区龙头的经常账盈余可望连续第二年冠绝全球，加上其他成员国数据不断报喜，德拉吉于欧债危机期间虽可凭一句话便令欧罗区起死回生，但如今形势大变，区内经济朝着积极方向发展，德拉吉要抗衡央行内要求尽快收水的声音，跟日本逆势阻止债息上升一样困难。

金融海啸结束快十年，全球经济苦苦挣扎终于能靠自己一双腿走路，从这点着眼，各地央行先后收水退市，实应举杯庆祝。不过，加拿大央行周三宣布加息四分一厘，却不忘预告经济前景尚未明朗，对进一步收紧银根态度审慎，而英国通胀率虽高达百分之三，英伦银行迄今却只加过一次息，足证决策者推动利率正常化不敢走得太前，这对投资者保持较高的风险胃纳有利。惟正如前述，欧、日央行收水过程若较市场预期进取，导致债息升势转急，资产市场盛宴会否提前散席，那便难说得很了。（完）

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