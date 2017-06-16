港报社评：市场赌联储局＂鹰＂不起--信报6月16日

美国联储局一如市场所料加息四分一厘，联邦基金利率上调至介乎一厘至一厘二五水平，为今年第二次加息，亦是始于二○一五年十二月本轮加息周期的第四次。

决策者对今年底联邦基金利率中位数预测维持于一厘三七五水平，意味下半年将再加息一次，而按照联储局官员对二○一八及二○一九年利率中位数预测推算，美国明年和后年将各加息三次。

议息声明还首度交代缩减四万五千亿美元资产负债表（缩表）的具体安排，且强调经济发展若跟局方预期相符，缩表计划将于年底前启动，历时三至四年逐步把央行资产负债表正常化。

除了就业保持强劲之外，美国近期发表的经济数据普遍不如市场估算。就在联储局公布议息结果前数小时，劳工部发表的五月份消费物价指数（CPI）按年升幅便由四月的百分之二点二放缓至百分之一点九，通胀七个月来最温和。撇除食品和能源的核心CPI按年升幅更只有百分之一点七，为两年来最疲弱。

在数据反映经济及通胀皆呈现降温迹象下，联储局依然落实加息，而在效果形同「收水」的缩表进程上更是时间表、路线图俱备。联储局决策者真的如主席耶伦所言，对相关现象只属「暂时性」（transitory）信心十足吗？议息声明公布后，从利率期货显示美国下半年再次加息机会低于五成可见，认为联储局今年加息止于两次的市场人士占多数，倘若局方在开展缩表工作的同时再度加息，从市场角度看反而出人意表。换句话说，联储局在政策立场上取态虽较市场预期「鹰」，惟押注决策者向现实低头，年内不敢缩表加息双管齐下的投资者显然较多。

在联储局公布议息结果前，本报首席经济及策略师吕梓毅针对加息与缩表作了多角度分析，我们认为有两项指标对前瞻美国息口去向甚有帮助，值得进一步跟进。这两项指标分别为花旗美国经济惊喜指数（Citi US Economic Surprise Index）与美股的相关性，以及美国商业及工业贷款增长跟衰退的关系。

长话短说，第一项指标的重点在于联储局对上一次加息（三月中）以来，美股一反与花旗惊喜指数亦步亦趋的常态，出现美股持续上升，惊喜指数却大幅回落格局。两者背驰，令人担心华尔街高处不胜寒，很快便会追随经济步伐急剧调整。

这种忧虑不无道理，但必须注意的是，惊喜指数升跌并不取决于数据强弱本身，只要实际公布的数字胜于市场预期，指数便会带来「惊喜」。基于市场因何高估或低估经济数据不易量化，惊喜指数与美股在走势上的异同虽不乏参考价值，惟相关性跟因果不一定存在必然关系，美股与惊喜指数背驰既可以是一个警号，亦不能排除纯属巧合。

第二项指标对美国息口的前瞻性却大得多。数据显示，美国商业及工业贷款增长从双位数急速回落至上月只有约百分之二。以过去七十年的情况而论，当工商贷款增长处于与目前相若甚至更低水平时，美国例必陷入衰退。

与花旗惊喜指数不同，工商贷款强弱直接反映实体经济需求，过去七十年的历史轨迹若不致因金融海啸后的「新常态」而失去参考性，工商贷款对美国经济发出的警号便绝对不容忽视。

联储局一反去年加息「有拖冇欠」态度，今年爽快两度调高利率兼为缩表铺路。所以如此，我们认为离不开两个原因。第一，环球政经环境远较二○一六年稳定，为局方落实利率正常化扫除了不少后顾之忧。第二，耶伦重视就业数据多于任何其他经济指标，深信以目前约百分之四点三的失业率，工资上调通胀升温只是时间问题，为免落后于形势，央行加息步伐并未因就业以外数据明显转弱而稍停。

在钟摆的另一端，市场显然不认同联储局可继续按自身意愿行事。在议息声明公布前，美国十年期国债孳息跌穿二厘二，加息翌日持续在此水平以下徘徊。更重要的是，决定孳息曲线形态的十年期与两年期债息差距，从四月初高于一百个基点缩窄至不足八十个基点，孳息曲线趋于平坦，意味市场对经济前景益发不乐观。这边厢，耶伦有耶伦摆出老鹰姿态；那边厢，投资者有投资者真金白银押注联储局「鹰」不起！（完）

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