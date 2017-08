港报社评：平壤玩火是否自焚，视乎北京是否难忍--信报7月5日

素有「北韩国宝」之称的李春姬又现身了,即将年满七十四岁的她,是朝鲜中央电视台的著名主播,惯常以极富戏剧性的腔调七情上面报道新闻而蜚声国际,近来罕见露面,昨日重出江湖,自然是为了替金正恩政权发放惊天动地的「好消息」。李春姬贯彻一向高分贝的抑扬顿挫说道:「北韩科学家成功试射新研发的洲际弹道导弹!」

李春姬上一次现身是去年一月六日报道「北韩成功试爆第一枚氢弹」,这次则是关于射程能够覆盖美国阿拉斯加甚至三藩市的洲际导弹,难怪这位重量级女主播被形容为「讲话能让敌人们肝胆俱裂」,也有人给她的评价是「北韩大杀器」。

北韩试射的是「火星十四型」(Hwasong-14)洲际弹道导弹,发射地点是邻近中国边境的平安北道芳岘空军基地,飞行高度二千八百公里,横越九百三十公里,落入日本专属经济海域。显而易见,试射采用的是朝天仰角,如果改为正常角度,飞行距离相信超过六千公里,射程触及太平洋彼岸的美国本土。

领导人金正恩不顾一切悍然继续试射导弹,本身已是极富挑衅意味的举措,尤其可圈可点的是,试射日期不迟不早,刚好是七月四日美国国庆,「赠庆」或者「赠㷫」的企图彰彰明甚。不甘被剃眼眉的美国总统特朗普随即在社交网站帖文狠批:「北韩刚刚又发射了一枚导弹,这家伙没别的事好做吗?难以相信南韩和日本还可以继续忍受下去,或许中国将对北韩下重手,一劳永逸地终结这种荒唐情况。」

北韩顶着四方八面而来的沉重压力,誓要三番四次试射导弹,最关键的动机是取得足够的筹码,具体而言是务求跟美国平起平坐谈判,建立正常外交关系。根据北韩官媒的讲法,这次试射完成国家核力量的最后一关:「现在不仅拥有核武器,还拥有能够打击世界任何地区的最强有力的洲际弹道导弹,是堂堂的核强国,将从根本上结束美国的核战争威胁恐吓,可靠地维护朝鲜半岛和地区的和平与稳定。」

完成国家核力量的最后一关云云,可以理解为「我想打谁就打谁」,亦可以理解为「谁不想打就跟我讲和」,貌似疯狂的金正恩背后也许有迹近西方军事理念的盘算:If you want peace, prepare for war.

如果平壤巴望「以战促和」,那么即使拥有能够覆盖美国本土的洲际导弹,最聪明的做法是「备而不用」,从而尽量达致「恐怖平衡」,毕竟核威吓的重点是一味靠吓,绝对不能动真格,万一洲际导弹真的射到美国,金正恩政权肯定会被报复性彻底摧毁。问题是,北韩这个所谓的堂堂核强国,靠吓的力量足以迫使美国坐到谈判桌上讲和吗?更加吊诡的是,中国作为北韩的坚实盟友,愿意容许这一对冤家化敌为友吗?朝鲜半岛几十年来的紧张局面,离不开美国和中国的博弈,外加南韩、日本和俄罗斯的较劲,所以七嘴八舌的「六方会谈」永远谈不拢,八年前拉倒之后至今重启无期。

特朗普日前才跟中国国家主席习近平通电话,讨论北韩问题,再过几天在G20峰会期间登场的「习特会」,相信亦是重弹旧调,美国持续向中国施压,要求更加有效地约束北韩。特朗普一再说对于北韩忍无可忍,习近平呢?他对于愈来愈不受控的金正恩是否不耐烦?

中国外交部发言人耿爽昨日表示,中方反对北韩违反安理会决议进行有关发射活动,敦促朝方不要再采取违反安理会决议的行动。既然中方重申反对北韩试射导弹的立场,而美方又不断施压,接下来就看北京是否跟特朗普一样,对于接近玩火自焚的金正恩难以忍耐。不过,中国对朝核问题的立场,一贯主张以政治对话解决,短期内这个大原则不易改变,北京可做的大动作也其实有限。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。

